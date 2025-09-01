CARAS Brasil
  2. Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano
Caras Indica / VEM AÍ

Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano

Na lista a seguir, a CARAS Brasil te indica quatro adaptações literárias que chegam nas telas ainda esse ano e valem a pena ficar de olho

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 01/09/2025, às 11h16

Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025 - Foto: Reprodução/Instagram/thesummeriturnedpretty
Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025 - Foto: Reprodução/Instagram/thesummeriturnedpretty

A última temporada da adaptação literária de O Verão que Mudou Minha Vida (2022-), escrito por Jenny Han, está fazendo sucesso entre o público jovem. No entanto, o público não precisa ficar chateado com o final do seriado. A CARAS Brasil separou uma lista com algumas das adaptações que vão ganhar vida nas telas:

A Casa Dos Espíritos

Depois da primeira versão do filme estrelada por Meryl Streep em 1993, o livro clássico de Isabel Allende irá ganhar uma nova adaptação, desta vez, em série pelo Prime Video, mas sem data de estreia definida. A obra é considerada um dos romances latino-americanos de realismo fantástico mais importantes do século 20 e possui mais de 70 milhões de cópias vendidas.

A trama acompanha a família Trueba ao longo de três gerações, durante um período de intensas transformações sociais. Uma história marcada por memórias, fantasmas e amores secretos. Na adaptação, o patriarca Esteban Trueba será interpretado por Alfonso Herrera e Clara del Valle por Nicole Wallace e Dolores Fonzi, em fases diferentes da vida. 

Bem-Vindos A Derry

Prelúdio dos filmes It - A Coisa, inspirados no livro de Stephen King, a trama é ambientada na década de 1960, quase três décadas antes dos acontecimentos nas adaptações de Andy Muschietti, que volta para dirigir quatro dos nove episódios. A história explora a origem de Pennywise e os segredos sombrios da cidade de Derry, que moldaram a maldição que assombra a cidade.

O ator sueco Bill Skarsgård volta para interpretar o icônico Pennywise, acompanhado de Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. A adaptação é responsabilidade da Max e tem a estreia marcada para outubro.

Orgulho E Preconceito

O clássico de Jane Austen ganha uma nova minissérie britânica com seis episódios produzidos pela Netflix ao final de 2025. Com roteiro adaptado por Dolly Alderton e dirigido por Euros Lyn, o projeto conta com nomes como Emma Corrin, Jack Lowden e Olivia Colman no elenco principal.

Não é a primeira vez que a trama da família Bennet é adaptada às telas. Em 1995, a obra virou série com Jennifer Ehle e Colin Firth nos papéis principais, enquanto em 2005, Keira Knightley e Matthew Macfadyen viraram sucesso em um longa-metragem inspirado no romance.

A Empregada

O thriller doméstico escrito por Freida McFadden foi sucesso mundial de vendas e no final de 2025, ganhará uma versão cinematográfica estrelada pela bombástica Sydney Sweeney e a renomada Amanda Seyfried.

A trama acompanha Millie, uma mulher que aceita trabalhar como empregada em uma casa luxuosa, mas logo descobre que nada ali é o que parece. A história envolve segredos sombrios, manipulação psicológica e reviravoltas.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:

