Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Do pop ao rock: lançamentos musicais que vão agitar sua playlist nesta semana
Caras Indica / LISTA

Do pop ao rock: lançamentos musicais que vão agitar sua playlist nesta semana

Confira os lançamentos desta sexta-feira, 29, que prometem agitar a sua playlist neste final de semana

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
Publicado em 29/08/2025, às 00h00

Sabrina Carpenter foi confirmada no Lollapalooza Brasil 2026 - Foto: Reprodução/Instagram
A última sexta-feira de agosto chega carregada de novidades para os apaixonados por música. Dos veteranos que já marcaram gerações aos artistas que vivem um momento de ascensão meteórica, os lançamentos deste dia 29 prometem agradar os mais variados gostos. Confira a lista com os destaques da semana:

1. Sabrina Carpenter lança o aguardado álbum Man’s Best Friend

Em meio à expectativa para sua passagem pelo Lollapalooza Brasil 2026, Sabrina Carpenter entrega aos fãs um novo capítulo de sua trajetória musical. Man’s Best Friend chega nesta sexta-feira trazendo a mistura envolvente de pop dançante, letras afiadas e a energia descomplicada que transformaram a artista em um fenômeno global.

Sabrina mostra que vive a melhor fase da carreira e reforça seu lugar como uma das vozes mais queridas da nova geração.

2. Bon Jovi antecipa faixa de edição especial de Forever

Quem acompanha a jornada do Bon Jovi já pode se preparar para reviver emoções. A banda norte-americana anunciou o lançamento de Forever (Legendary Edition), versão expandida do disco lançado em 2024, previsto para outubro. Mas, para diminuir a ansiedade, o grupo libera nesta sexta a inédita Red, White & Jersey, primeira amostra do projeto. A canção traz o DNA clássico do rock de arena e acena para a fidelidade dos fãs que seguem firmes após quatro décadas de estrada.

3. The Beths apresentam o novo álbum Straight Line Was A Lie

Direto da Nova Zelândia, a banda The Beths retorna com um registro que promete cativar ainda mais o público indie. Straight Line Was A Lie chega pelo selo Anti- e carrega o frescor das canções que a banda já havia mostrado, como Metal, No Joy e Mother, Pray For Me. Agora, a faixa-título também ganha destaque, consolidando a proposta de um álbum coeso, intenso e cheio de camadas sonoras.

Paulo Henrique Lima

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

