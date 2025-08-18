João Guilherme se pronuncia sobre reencontro com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme marcou presença na festa da ex-namorada e fala pela primeira vez sobre a relação atual: "Sou um grande amigo hoje"

João Guilherme esteve entre os convidados do aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine, no Rio de Janeiro, chamando a atenção por marcar presença em um momento de destaque da atriz. O reencontro público ocorreu seis meses após o término do namoro e evidenciou a boa convivência mantida entre os dois.

Durante o evento, o ator foi questionado sobre sua relação com Bruna e fez questão de esclarecer a situação. Em entrevista à Quem, ele declarou: “Tudo de melhor que eu puder desejar para ela, na vida pessoal e profissional dela. Sou um grande amigo hoje, e estou muito feliz de poder estar aqui comemorando a vida dela”. A fala deixou evidente que, apesar do fim do namoro, a relação entre os dois se transformou em amizade.

Relação após o fim do namoro

O ator reforçou que não há espaço para especulações sobre reconciliação e que o carinho permanece em forma de respeito. Para ele, o relacionamento amoroso ficou no passado, mas isso não impede que ambos mantenham uma convivência próxima e saudável. Ele destacou que deseja apenas coisas positivas para a atriz, em todas as áreas de sua vida.

Desde o término, os dois já foram vistos em outros compromissos sociais, como o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, em São Paulo. Esses encontros, no entanto, não indicam qualquer tentativa de reatar. João afirmou que se sente confortável em estar presente em momentos importantes da trajetória da atriz, como parte de uma relação madura.

Ao comentar sobre esse vínculo, João Guilherme explicou que considera natural que o respeito se transforme em amizade quando há maturidade de ambas as partes. Ele ressaltou que, mesmo seguindo caminhos diferentes, existe a disposição de apoiar um ao outro em situações significativas. O ator descreveu isso como uma forma de valorizar a história que viveram e manter uma base de companheirismo.

