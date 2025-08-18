8 produtos essenciais para evitar a queda de cabelos

A CARAS Brasil separa oito produtos que vão te ajudar a cuidar dos cabelos, manter o couro cabeludo saudável e evitar a queda capilar; saiba tudo

Cuidar do couro cabeludo é essencial e a CARAS Brasil consultou a tricologista Márcia San Juan para indicar alguns produtos que ajudam a manter a saúde dos fios e ajuda a manter o couro cabeludo saudável, auxiliando na queda de cabelo. A especialista também alerta que é essencial um acompanhamento médico para avaliar cada caso e indicar o melhor tratamento para cada paciente.

ISDIN Lambdapil Hair Density Tônico

Um produto que estimula o couro cabeludo e fortalece os fios para reduzir a queda: "Contém melatonina, biotina e cafeína. A melatonina estimula o crescimento e os folículos capilares por sem um excelente anti-oxidante tópico. Estimula o crescimento capilar e fortalece os fios", pontuou a tricologista.

Minoxidil (2% ou 5%)

É uma loção tópica que ativa a circulação e promove crescimento capilar: "Um dos tratamentos mais populares para alopécia androgênica. Estimula a circulação no couro cabeludo e prolonga a fase de crescimento dos fios, porem tem base alcoólica e tem de ser usado duas vezes ao dia. Deve se ter um cuidado, pois é tóxico para os pets!", disse a médica.

Pantogar Men

Suplemento desenvolvido para homens, auxilia no fortalecimento e crescimento dos cabelos: "Tem uma combinação de queratina, cistina, vitaminas e ácido paraminobenzoico. Indicado para queda difusa e fortalecimento dos fios!", explicou Márcia.

Lavitan Hair

É um complexo vitamínico que nutre os fios, ajudando no brilho e redução da queda: "Ele contém biotina, zinco e vitamina B6. Ajuda na saúde capilar e crescimento dos fios. Fórmula manipulada com nutrientes para nutrição capilar avançada. Fortalece desde a raiz e estimula o crescimento", disse a médica

Exímia Fortalize Kra

É um suplemento que fortalece unhas e cabelos, estimulando o crescimento saudável: "Tem nutrientes essenciais como vitaminas e minerais estruturais. Melhora a saúde do couro cabeludo e dos fios", explicou San Juan.

Pilexil Shampoo

Limpando suavemente e ajudando no combate à queda capilar, este shampoo preveni e reduz a queda: "Cabelos com tendência à queda excessiva são beneficiados por este produto. Contém um complexo ativo inovador e único que ajuda o crescimento capilar", falou a doutora.

Biocolin Hair

Cápsulas que reduze, a queda e favorece o crescimento dos fios. Também ajuda a reduzir a queda e estimula no crescimento saudável do cabelo: "Ele tem foco na nutrição com ativos indispensáveis na queda capilar", contou Márcia San Juan.

Vicky Dercos Energy+

Este shampoo tem uma ação antiqueda para cabelos com queda e quebra de fios. Revitaliza o couro cabeludo e fortalece os fios enfraquecidos: "Ele age estimulando o couro cabeludo para cabelos mais fortes e saudáveis, fortalecendo os fios e mantendo um volume duradouro", finalizou.

