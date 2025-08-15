8 destinos paradisíacos brasileiros para visitar

A CARAS Brasil separa 8 destinos do Brasil para você planejar uma viagem e tirar a cabeça da rotina do dia a dia; saiba tudo

Viajar é necessário e se for dentro do Brasil é melhor ainda. Acordar com uma vista bonita revigora qualquer mente cansada da rotina do dia a dia. Pensando nisto, a CARAS Brasil separou oito lugares brasileiros que valem a pena entrar na lista de destinos para turistar e tirar uns dias de folga.

1. Fernando de Noronha (PE)

Com águas cristalinas e uma das maiores biodiversidades marinhas do planeta, Noronha é perfeito para mergulho com golfinhos e tartarugas. A Baía do Sancho, já eleita várias vezes como a melhor praia do mundo, impressiona pelo visual e pela preservação ambiental. O arquipélago tem trilhas, mirantes e pôr do sol inesquecíveis.

2. Lopes Mendes – Ilha Grande (RJ)

São quase três quilômetros de areia branca e fina, cercados por mata atlântica preservada. O mar é cristalino e ideal para banho ou surf, dependendo do ponto da praia. Não há quiosques ou construções, mantendo o ambiente selvagem e tranquilo.

3. Lençóis Maranhenses (MA)

Um deserto de dunas brancas intercaladas por lagoas azul-turquesa e verde-esmeralda que se formam na temporada de chuvas. É um cenário quase surreal, único no mundo. O sobrevoo revela a grandiosidade do parque, enquanto caminhadas levam a lagoas isoladas e silenciosas.

4. Jericoacoara (CE)

Antiga vila de pescadores, hoje é um destino rústico-chique com ruas de areia e energia relaxante. As lagoas de água doce, como a do Paraíso e a Azul, têm redes dentro d’água. O pôr do sol na Duna do Pôr do Sol é um ritual imperdível.

5. Praia dos Carneiros (PE)

Coqueiros à beira-mar, águas mornas e claras, e piscinas naturais formadas pelos recifes. A igrejinha de São Benedito, à beira da praia, cria um cenário fotogênico e romântico. É ótima para passeios de barco e banho relaxante.

6. Chapada dos Veadeiros (GO)

Com cânions, cachoeiras gigantes e formações rochosas milenares, é um paraíso para quem ama trilhas e natureza selvagem. A energia do lugar é famosa, ligada ao misticismo e ao cristal de quartzo presente no solo. A diversidade de paisagens impressiona a cada passeio.

7. Alter do Chão (PA)

No meio da Amazônia, surge uma praia de rio com areia branca e águas transparentes na seca. É porta de entrada para florestas e comunidades ribeirinhas. A Ilha do Amor é o cartão-postal e fica a poucos minutos de barco da vila.

8. Maragogi (AL)

Conhecida como a “Caribe brasileira”, possui águas calmas e transparentes com recifes ideais para snorkel. As Galés, piscinas naturais no meio do mar, revelam corais coloridos e peixes tropicais. O clima é quente e ensolarado praticamente o ano todo.

