Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. 8 estreias imperdíveis que chegam aos streamings em setembro
Caras Indica / PEGA A PIPOCA!

8 estreias imperdíveis que chegam aos streamings em setembro

Em setembro chegam ótimas produções para se acompanhar em alguns streamings e a CARAS Brasil lista oito delas para você assistir no conforto de casa

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 15h30

Wandinha
Wandinha e sete produções que chegam aos streamings - Reprodução/Divulgação

Em setembro, chegam diversas produções nos streamings que vale a pena ficar de olho. A CARAS Brasil separa alguns deles que vale a pena sentar no sofá, estourar a pipoca e curtir com tudo que tem direito.

Wandinha – Temporada 2: Parte 2

Dirigida por Tim Burton e outros, a série continua a mergulhar no humor sombrio e no mistério em torno de Wandinha Addams. A nova parte promete segredos familiares e mais suspense. Vale assistir pela estética gótica única e pela atuação magnética de Jenna Ortega. A parte final ainda conta com a participação de Lady Gaga - que lançará Dead Dance como parte da trilha sonora. Chega na Netflix em 3 de setembro.

Casamento às Cegas: Brasil 

Reality show comandado por Camila Queiroz e Klebber Toledo. Participantes aceitam se casar sem nunca terem se visto antes. É imperdível para quem gosta de romance, drama e reviravoltas emocionantes. Na quinta temporada, os participantes tem mais de 50 anos e prometem agitar a busca pelo amor. Chega na Netflix em 10 de setembro.

Alice in Borderland– Temporada 3

Dirigida por Shinsuke Sato, a série japonesa retorna explorando jogos ainda mais perigosos e psicológicos. Com tensão crescente, Arisu e Usagi enfrentam novos desafios pela sobrevivência. Ótima pedida para fãs de ação e ficção distópica. Chega na Netflix em 25 de setembro.

Corra! (Get Out)

Dirigido por Jordan Peele, mistura terror e crítica social de forma brilhante. Um jovem negro conhece a família da namorada branca e descobre segredos sombrios. É obrigatório para quem gosta de suspense inteligente e reflexões sobre racismo. Chega na Netflix em 19 de setembro.

Sinais (Signs)

De M. Night Shyamalan, acompanha um ex-pastor que encontra estranhos círculos em sua fazenda. O filme mistura drama familiar, mistério e ficção científica. Vale ver pela atmosfera tensa e pelo final surpreendente. Chega na Netflix em 25 de setembro.

Lilo & Stitch

Live-action da Disney dirigido por Dean Fleischer Camp, ele adapta a animação de Chris Sanders. Conta a história de uma garotinha havaiana e seu “animal de estimação” alienígena. É emocionante e divertido, com mensagem de família e aceitação e cheio de momentos para deixar o "coração quentinho". Chega na Disney+ em 3 de setembro.

Chefs: A Nova Geração

Reality show brasileiro que apresenta jovens cozinheiros competindo em provas criativas. Destaca-se pelo talento, diversidade e inovação culinária. Ideal para quem ama gastronomia e histórias inspiradoras. Chega na Netflix em 17 de setembro.

Gen V – Temporada 2

Spin-off de The Boys, dirigido por diversos nomes, acompanha jovens super-humanos em uma universidade controlada pela Vought. A nova temporada promete mais ação, violência e crítica social. Boa escolha para fãs de heróis nada convencionais. Chega na Prime Video em 17 de setembro.

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

filmesNetflix

