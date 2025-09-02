CARAS Brasil
  2. 6 segredos de beleza e bem-estar revelados por Ticiane Pinheiro
Caras Indica / Impressionante!

6 segredos de beleza e bem-estar revelados por Ticiane Pinheiro

Descubra os hábitos de autocuidado, beleza e bem-estar que fazem parte da rotina de Ticiane Pinheiro e que podem transformar a sua também

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
Publicado em 02/09/2025, às 11h40

Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

Sempre elegante, bem-humorada e com uma rotina agitada entre gravações, eventos e a maternidade, Ticiane Pinheiro (49) se tornou referência quando o assunto é beleza com leveza e autenticidade. A apresentadora compartilha dicas práticas — e reais — que revelam como ela cuida do corpo, da mente e da pele sem abrir mão do prazer e do equilíbrio.

Se você está em busca de hábitos acessíveis e inspiradores para elevar seu autocuidado, confira os 6 segredos de beleza e bem-estar que Tici não vive sem!

1. O poder de uma noite bem dormida

Para Ticiane, o segredo para manter a pele radiante é simples — e acessível: uma boa noite de sono de cerca de oito horas. A apresentadora compartilhou esse hábito como seu verdadeiro “segredo de beleza”, aliado à disposição para enfrentar os compromissos do dia a dia.

2. Alimentação equilibrada com prazer

Nada de dietas radicais! Tici aposta no equilíbrio e no prazer de comer. Sua rotina inclui refeições a cada três horas, opções leves como versões integrais ou lights, e refeições tradicionais como arroz, feijão e bife. E o melhor: ela não abre mão de se deliciar com um bolo ou sorvete de vez em quando.

3. Corpo cinzelado com treino físico

Para manter a boa forma, Ticiane combinou musculação, com foco em agachamentos, e kenpo — uma luta que mescla boxe e muay thai. A apresentadora destacou como essas práticas tonificaram suas pernas e aumentaram sua disposição.

4. Cabelos hidratados até na correria

Mesmo com a rotina agitada, Tici não abre mão do cuidado com os fios. Seu truque é simples: hidratar os cabelos durante o banho, complementando com limpeza facial, hidratação noturna e protetor solar no rosto, inclusive antes de ir ao estúdio.

5. Glow que vai de dentro para fora

Beleza, para Tici, é sinônimo de felicidade e bem-estar emocional. Ela já afirmou que a maternidade a tornou mais plena — e que esse estado interno reflete na aparência. “Beleza vem de dentro para fora” é o mantra que acompanha seu autocuidado.

6. Marmita estratégica: mais saúde, menos ultraprocessados

Ticiane frequentemente compartilha sua marmita saudável durante o trabalho. A médica nutróloga Cibele Spinelli elogia essa escolha como uma estratégia poderosa para evitar alimentos ultraprocessados, manter energia e foco, além de proporcionar mais controle nutricional — com benefícios que vão além da alimentação, chegando à produtividade e bem-estar.

Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro
Ticiane Pinheiro

Com hábitos simples, consistentes e cheios de intenção, Ticiane Pinheiro prova que o segredo da beleza não está em fórmulas mirabolantes — mas sim em ouvir o próprio corpo, cuidar da mente e manter o equilíbrio no dia a dia. De um bom sono à marmita no trabalho, suas escolhas inspiram quem busca bem-estar real, com mais saúde, brilho e autenticidade. Que tal adotar já alguma dessas dicas no seu dia a dia?

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

