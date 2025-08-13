5 produtos que ajudam a combater a calvície; confira

A CARAS Brasil lista alguns produtos que ajudam a combater a calvície e manter o couro cabeludo saudável; saiba todos os detalhes
Publicado em 13/08/2025, às 15h16 - Atualizado às 15h32
A alopecia androgenética, conhecida popularmente como calvície, é uma condição que afeta mulheres e homens por todo mundo. Pensando nisto, a CARAS Brasil separou alguns produtos que ajudam a combater a doença. Em conversa com a tricologista Danielle Gitti, ela alerta que cada um destes pode ter um efeito colateral, sendo assim, é necessário uma consulta com o especialista para decidir qual deles é o melhor para cada caso.
"Como a alopecia androgenética tem causa genética, não é possível “evitar” totalmente, mas é possível reduzir o impacto e atrasar sua evolução. Não existe cura definitiva, mas é possível controlar e desacelerar a evolução, e até recuperar parte dos fios se tratado cedo e corretamente", explicou a tricologista em entrevista ao veículo. Veja a lista abaixo:
Ele atua aumentando a circulação sanguínea no couro cabeludo, prolongando a fase anágena (de crescimento) do ciclo capilar. É utilizado principalmente no tratamento da alopecia androgenética (calvície), mas também pode ser prescrito para outros tipos de queda de cabelo. Sua aplicação é feita diretamente sobre a área afetada, geralmente duas vezes ao dia. O uso contínuo é essencial para manter os resultados obtidos.
Atua bloqueando a conversão da testosterona em DHT, hormônio associado à queda capilar, ajudando a manter os fios existentes.
Inibidor mais potente da conversão hormonal que a finasterida, sendo indicado para casos específicos de queda capilar resistente.
Possui ação antifúngica, anti-inflamatória e leve efeito antiandrogênico, auxiliando na saúde do couro cabeludo.
Nutrientes que fortalecem a estrutura capilar, melhoram o brilho e favorecem o crescimento saudável dos fios.
