7 tendências de moda que as famosas não vivem sem em 2025

De transparência a crochê, veja o que Bruna Marquezine, Deborah Secco e Sabrina Sato já elegeram como indispensável e tornaram tendências de moda

Em 2025, a moda vive um de seus momentos mais vibrantes. Com o fortalecimento do estilo pessoal, a mistura entre sofisticação e ousadia se tornou marca registrada das celebridades mais influentes. E quem dita esse ritmo? Nomes como Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Sabrina Sato, Jade Picon, Deborah Secco, Rafaella Justuse Maisa Silva— verdadeiras vitrines ambulantes de tudo que há de mais atual e desejado no universo fashion.

Do red carpet aos festivais de música, passando pelos eventos de moda e as redes sociais, essas famosas estão definindo os rumos do guarda-roupa brasileiro. A seguir, reunimos as tendências mais fortes de 2025 com base em seus looks, inspiradas por eventos como o SPFW, o Lollapalooza e as semanas de moda internacionais.

1. Transparência

A transparência não é novidade, mas neste ano, ela ganhou um ar ainda mais sofisticado. Bruna Marquezine, por exemplo, encantou ao surgir com um vestido de tule estruturado com recortes sutis e elegantes. Nada é vulgar: a ideia é brincar com o que é revelado e o que é coberto, apostando em tecidos leves como organza, renda e tule, mas sempre com silhuetas bem pensadas.

Bella Hadid e Beyoncé também apostaram nesse visual lá fora, o que impulsionou ainda mais a tendência por aqui. Peças como blusas transparentes com lingerie à mostra, vestidos longos esvoaçantes e sobreposições com tule dominam os tapetes vermelhos.

2. Crochê

De tendência a queridinho absoluto! O crochê deixou de ser apenas praiano e ganhou os holofotes dos grandes eventos. Camila Queiroz encantou com um vestido longo bege de crochê em Trancoso, enquanto Sabrina Sato investiu em peça única e coloridas nos cabelos.

A moda artesanal ressurge como símbolo de luxo sustentável, com atenção ao feito à mão e valorização do trabalho manual. Blusas, saias e vestidos em crochê com aplicações florais, franjas ou transparências são apostas certeiras para o verão — e funcionam tanto na praia quanto em festas urbanas.

3. Jeans

Quando falamos de versatilidade, o jeans reina absoluto. Em 2025, ele surge em lavagens vintage, modelagens amplas e com muita personalidade. Jade Picon, no Lollapalooza Brasil, usou um look total jeans com jaqueta oversized e calça cargo — um visual despojado, urbano e que virou inspiração entre jovens fashionistas.

A tendência “denim sobre denim” (jeans com jeans) voltou com tudo, e famosas como Rafaella Justus também foi vista com combinações que misturam jeans com jeans e muitos acessórios. O importante é o caimento impecável e o styling criativo.

4. Inverno com volume e textura

O frio também virou uma passarela em 2025. Nesta temporada, as famosas apostaram com tudo em peças oversized, como casacos longos, blazers estruturados, botas de cano alto e couro texturizado. Deborah Secco se destacou em eventos de moda com produções sóbrias e elegantes, que mesclavam a alfaiataria moderna com um toque urbano e ousado.

Outra influência forte é o chamado “corporate core” — a tendência que revisita o estilo executivo com pegada fashion. Camisas com ombros marcados, calças amplas, golas altas e conjuntos monocromáticos têm sido escolhas certeiras das fashionistas. A estética é sóbria, mas carregada de atitude, ideal para quem quer se destacar mesmo nos dias mais cinzentos.

5. Cintos

Quem disse que o cinto serve apenas para segurar a calça? Em 2025, ele assume papel de protagonista. Sabrina Sato e Patrícia Poeta foram vistas com versões em estilo western, correntes douradas, fivelas gigantes e amarrações criativas.

O acessório virou ponto focal dos looks, marcando cinturas de vestidos fluidos, compondo sobre blazers e até em produções com calça jeans e camiseta. Mais do que funcional, ele agora é uma declaração de estilo.

6. Biquíni duplo

Anitta e Bianca Andrade estão entre as estrelas que lançaram a tendência do biquíni duplo — combinações inesperadas de tops e calcinhas de cores ou estilos diferentes. Essa moda virou febre nas redes sociais e nas praias brasileiras neste verão.

Misture estampas, abuse de cores vibrantes e explore recortes criativos. A ideia é expressar individualidade e reinventar o beachwear, tornando-o tão expressivo quanto um look de festa.

7. Animal print e tons terrosos

Duas tendências fortes se uniram: o animal print (oncinha, zebra, cobra) com os tons terrosos (marrom, caramelo, areia). Grazi Massafera apostou em uma jaqueta de oncinha combinada com peças pretas básicas, criando um visual moderno e elegante. Maisa seguiu a linha, com look todo marrom e bota estampada, recebendo elogios nas redes sociais.

Essa dupla traz equilíbrio entre ousadia e sofisticação, sendo uma aposta certeira para quem quer se destacar com bom gosto.

De looks transparentes a crochês artesanais, de jeans repaginado a cintos ousados, as celebridades brasileiras estão moldando o estilo de 2025 com autenticidade, criatividade e muita personalidade. O mais interessante? Essas tendências não ficam restritas aos tapetes vermelhos — elas descem para as ruas, ganham vida nos feeds e inspiram o guarda-roupa de todos nós.

Seja para compor um look casual, uma produção de balada ou até uma ida à praia, as referências das famosas são um convite para ousar, explorar e se divertir com a moda. E você, já escolheu qual dessas tendências vai adotar neste segundo semestre de 2025?

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: