Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. 7 tendências de moda que as famosas não vivem sem em 2025
7 tendências de moda que as famosas não vivem sem em 2025

De transparência a crochê, veja o que Bruna Marquezine, Deborah Secco e Sabrina Sato já elegeram como indispensável e tornaram tendências de moda

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 20h20

Tendência das famosas - Reprodução/Instagram/Brazil News
Tendência das famosas - Reprodução/Instagram/Brazil News

Em 2025, a moda vive um de seus momentos mais vibrantes. Com o fortalecimento do estilo pessoal, a mistura entre sofisticação e ousadia se tornou marca registrada das celebridades mais influentes. E quem dita esse ritmo? Nomes como Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Sabrina Sato, Jade Picon, Deborah Secco, Rafaella Justuse Maisa Silva— verdadeiras vitrines ambulantes de tudo que há de mais atual e desejado no universo fashion.

Do red carpet aos festivais de música, passando pelos eventos de moda e as redes sociais, essas famosas estão definindo os rumos do guarda-roupa brasileiro. A seguir, reunimos as tendências mais fortes de 2025 com base em seus looks, inspiradas por eventos como o SPFW, o Lollapalooza e as semanas de moda internacionais.

1. Transparência

A transparência não é novidade, mas neste ano, ela ganhou um ar ainda mais sofisticado. Bruna Marquezine, por exemplo, encantou ao surgir com um vestido de tule estruturado com recortes sutis e elegantes. Nada é vulgar: a ideia é brincar com o que é revelado e o que é coberto, apostando em tecidos leves como organza, renda e tule, mas sempre com silhuetas bem pensadas.

Bella Hadid e Beyoncé também apostaram nesse visual lá fora, o que impulsionou ainda mais a tendência por aqui. Peças como blusas transparentes com lingerie à mostra, vestidos longos esvoaçantes e sobreposições com tule dominam os tapetes vermelhos.

2. Crochê

De tendência a queridinho absoluto! O crochê deixou de ser apenas praiano e ganhou os holofotes dos grandes eventos. Camila Queiroz encantou com um vestido longo bege de crochê em Trancoso, enquanto Sabrina Sato investiu em peça única e coloridas nos cabelos.

A moda artesanal ressurge como símbolo de luxo sustentável, com atenção ao feito à mão e valorização do trabalho manual. Blusas, saias e vestidos em crochê com aplicações florais, franjas ou transparências são apostas certeiras para o verão — e funcionam tanto na praia quanto em festas urbanas.

 3. Jeans

Quando falamos de versatilidade, o jeans reina absoluto. Em 2025, ele surge em lavagens vintage, modelagens amplas e com muita personalidade. Jade Picon, no Lollapalooza Brasil, usou um look total jeans com jaqueta oversized e calça cargo — um visual despojado, urbano e que virou inspiração entre jovens fashionistas.

A tendência “denim sobre denim” (jeans com jeans) voltou com tudo, e famosas como Rafaella Justus também foi vista com combinações que misturam jeans com jeans e muitos acessórios. O importante é o caimento impecável e o styling criativo.

4. Inverno com volume e textura

O frio também virou uma passarela em 2025. Nesta temporada, as famosas apostaram com tudo em peças oversized, como casacos longos, blazers estruturados, botas de cano alto e couro texturizado. Deborah Secco se destacou em eventos de moda com produções sóbrias e elegantes, que mesclavam a alfaiataria moderna com um toque urbano e ousado.

Outra influência forte é o chamado “corporate core” — a tendência que revisita o estilo executivo com pegada fashion. Camisas com ombros marcados, calças amplas, golas altas e conjuntos monocromáticos têm sido escolhas certeiras das fashionistas. A estética é sóbria, mas carregada de atitude, ideal para quem quer se destacar mesmo nos dias mais cinzentos.

5. Cintos

Quem disse que o cinto serve apenas para segurar a calça? Em 2025, ele assume papel de protagonista. Sabrina Sato e Patrícia Poeta foram vistas com versões em estilo western, correntes douradas, fivelas gigantes e amarrações criativas.

O acessório virou ponto focal dos looks, marcando cinturas de vestidos fluidos, compondo sobre blazers e até em produções com calça jeans e camiseta. Mais do que funcional, ele agora é uma declaração de estilo.

6. Biquíni duplo

AnittaBianca Andrade estão entre as estrelas que lançaram a tendência do biquíni duplo — combinações inesperadas de tops e calcinhas de cores ou estilos diferentes. Essa moda virou febre nas redes sociais e nas praias brasileiras neste verão.

Misture estampas, abuse de cores vibrantes e explore recortes criativos. A ideia é expressar individualidade e reinventar o beachwear, tornando-o tão expressivo quanto um look de festa.

7. Animal print e tons terrosos

Duas tendências fortes se uniram: o animal print (oncinha, zebra, cobra) com os tons terrosos (marrom, caramelo, areia). Grazi Massafera apostou em uma jaqueta de oncinha combinada com peças pretas básicas, criando um visual moderno e elegante. Maisa seguiu a linha, com look todo marrom e bota estampada, recebendo elogios nas redes sociais.

Essa dupla traz equilíbrio entre ousadia e sofisticação, sendo uma aposta certeira para quem quer se destacar com bom gosto.

Bruna Marquezine
Camila Queiroz
Jade Picon
Rafaella Justus
Maisa Silva
Patrícia Poeta
Bianca Andrade
Sabrina Sato
Grazi Massafera com a filha, Sofia
Deborah Secco
Sabrina Sato

De looks transparentes a crochês artesanais, de jeans repaginado a cintos ousados, as celebridades brasileiras estão moldando o estilo de 2025 com autenticidade, criatividade e muita personalidade. O mais interessante? Essas tendências não ficam restritas aos tapetes vermelhos — elas descem para as ruas, ganham vida nos feeds e inspiram o guarda-roupa de todos nós.

Seja para compor um look casual, uma produção de balada ou até uma ida à praia, as referências das famosas são um convite para ousar, explorar e se divertir com a moda. E você, já escolheu qual dessas tendências vai adotar neste segundo semestre de 2025?

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

