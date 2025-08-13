Especialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'

Maraisa sofre com uma condição crônica. Em conversa com a CARAS Brasil, a especialista Danielle Gitti falou sobre e deu dicas de tratamentos
Maraisa (38) desabafou em 2023 sobre uma condição genética que sofre em seus cabelos: a alopecia androgenética.Na época, ela disse: "Não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima". Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Danielle Gitti alertou sobre a condição e deu dicas de cuidados.
O que é a alopecia androgenética?
A tricologista e farmacêutica pontuou que a alopecia androgenética, conhecida como AAG, é a forma mais comum de quedas capilares. Danielle explica: "Ela depende da genética e dos hormônio, causada pela sensibilidade dos folículos pilosos ao hormônio di-hidrotestosterona (DHT). Essa sensibilidade leva ao afinamento progressivo dos fios, até que o folículo deixa de produzir cabelo visível."
Gitti também alerta que, em homens, começa com entradas e rarefação no topo da cabeça. Já nas mulheres, acontece um afinamento nos fios, sem perda total.
Realizado pelo médico dermatologista ou pelo tricologista, o diagnóstico é realizado pela anamnese do paciente, ou seja, da conversa, onde ele contará o histórico familiar, como notou o início e o padrão de queda, além da realização de exames físicos do couro cabeludo, dermatoscopia ou tricostopia e, também, exames laboratoriais em alguns casos: "Não existe cura definitiva, mas é possível controlar e desacelerar a evolução, e até recuperar parte dos fios se tratado cedo e corretamente", afirma a tricologista.
Para o tratamento, a especialista aponta alguns caminhos, como medicamentos tópicos (minoxidil); medicamentos orais (finasterida); terapias complementares (microagulhamento; laser de baixa intensidade); transplante capilar e, também, medicina regenerativa.
Por fim, a especialista dá algumas dicas sobre o controle da condição. Ela alerta: "Como a alopecia androgenética tem causa genética, não é possível 'evitar' totalmente, mas é possível reduzir o impacto e atrasar sua evolução." Abaixo, ela pontua:
Danielle Gitti (CRF 59443-1) é Farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde. Apaixonada por promover cuidado e o bem-estar dos pacientes, ela se especializou em tricologia, uma área que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo. Como docente há mais de 8 anos, Danielle compartilha seu conhecimento com alunos e profissionais da saúde, contribuindo para a formação de uma nova geração de especialistas. Sua abordagem integrativa combina ciência, estética e cuidado personalizado, buscando sempre resultados que melhorem a autoestima e a qualidade de vida de seus pacientes. Danielle é tambem empresária e empreendedora CEO da Cabeloz e atual Presidente da Farmacann.
