  Bem-estar e Saúde
  Especialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
Bem-estar e Saúde / CABELOS

Especialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'

Maraisa sofre com uma condição crônica. Em conversa com a CARAS Brasil, a especialista Danielle Gitti falou sobre e deu dicas de tratamentos

Danielle Gitti e Murilo Rocha
por Danielle Gitti e Murilo Rocha

Publicado em 13/08/2025, às 13h50

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantora

Maraisa (38) desabafou em 2023 sobre uma condição genética que sofre em seus cabelos: a alopecia androgenética.Na época, ela disse: "Não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima". Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Danielle Gitti alertou sobre a condição e deu dicas de cuidados.

O que é a alopecia androgenética?

A tricologista e farmacêutica pontuou que a alopecia androgenética, conhecida como AAG, é a forma mais comum de quedas capilares. Danielle explica: "Ela depende da genética e dos hormônio, causada pela sensibilidade dos folículos pilosos ao hormônio di-hidrotestosterona (DHT). Essa sensibilidade leva ao afinamento progressivo dos fios, até que o folículo deixa de produzir cabelo visível." 

Gitti também alerta que, em homens, começa com entradas e rarefação no topo da cabeça. Já nas mulheres, acontece um afinamento nos fios, sem perda total.

Como é feito o diagnóstico e o tratamento?

Realizado pelo médico dermatologista ou pelo tricologista, o diagnóstico é realizado pela anamnese do paciente, ou seja, da conversa, onde ele contará o histórico familiar, como notou o início e o padrão de queda, além da realização de exames físicos do couro cabeludo, dermatoscopia ou tricostopia e, também, exames laboratoriais em alguns casos: "Não existe cura definitiva, mas é possível controlar e desacelerar a evolução, e até recuperar parte dos fios se tratado cedo e corretamente", afirma a tricologista.

Para o tratamento, a especialista aponta alguns caminhos, como medicamentos tópicos (minoxidil); medicamentos orais (finasterida); terapias complementares (microagulhamento; laser de baixa intensidade); transplante capilar e, também, medicina regenerativa.

Como evitar a AAG?

Por fim, a especialista dá algumas dicas sobre o controle da condição. Ela alerta: "Como a alopecia androgenética tem causa genética, não é possível 'evitar' totalmente, mas é possível reduzir o impacto e atrasar sua evolução." Abaixo, ela pontua:

  1. Iniciar acompanhamento cedo: quanto antes começar o tratamento, melhores os resultados;
  2. Cuidar da saúde hormonal: tratar distúrbios como ovário policístico (em mulheres) e alterações hormonais;
  3. Alimentação rica em nutrientes: proteínas, ferro, zinco, vitaminas do complexo B e vitamina D;
  4. Evitar penteados muito apertados e química agressiva, que fragilizam ainda mais o fio;
  5. Reduzir estresse: ele pode acelerar a queda em quem já tem predisposição.

Danielle Gitti e Murilo Rocha

Danielle Gitti (CRF 59443-1) é Farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde. Apaixonada por promover cuidado e o bem-estar dos pacientes, ela se especializou em tricologia, uma área que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo. Como docente há mais de 8 anos, Danielle  compartilha seu conhecimento com alunos e profissionais da saúde, contribuindo para a formação de uma nova geração de especialistas. Sua abordagem integrativa combina ciência, estética e cuidado personalizado, buscando sempre resultados que melhorem a autoestima e a qualidade de vida de seus pacientes. Danielle é tambem empresária e empreendedora CEO da Cabeloz e atual Presidente da Farmacann.

