Como assistir A Fazenda 17 ao vivo e 24 horas por dia: Caras Indica programação completa

Reality show da Record, A Fazenda oferece cobertura na TV aberta, streaming e momentos extras ao longo da semana

A Fazenda 17 segue conquistando o público com tretas, romances e momentos inesperados que movimentam as redes sociais e garantem fortes emoções. A nova edição reúne participantes polêmicos, dinâmicas surpreendentes e, claro, as aguardadas formações de Roça, que sempre geram debates calorosos. Para quem não quer perder nenhum detalhe da rotina dos peões, reunimos tudo sobre como acompanhar o reality na TV, como assistir 24 horas por dia e qual é a programação semanal do programa.

Como assistir A Fazenda 17 na TV

O programa é exibido pela Record TV, com transmissão ao vivo diretamente da sede em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A atração vai ao ar de segunda a domingo, sempre a partir das 22h30 (horário de Brasília), logo após a novela da emissora. Além disso, trechos especiais, votações e conteúdos de bastidores também ganham espaço nos telejornais e em programas de entretenimento da grade da Record.

Como assistir A Fazenda 17 24 horas por dia

Para os fãs que desejam acompanhar cada movimento dos participantes, a opção é o Record Plus, serviço de streaming oficial da Record. Na plataforma, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas que transmitem a convivência dos peões em tempo real, sem cortes. Isso significa acompanhar desde as conversas na cozinha até os momentos de descontração na piscina, passando pelas brigas, alianças e fofocas que acontecem longe das câmeras principais da TV aberta.

A programação semanal de A Fazenda 17

A cada semana, o reality segue um calendário fixo de dinâmicas e provas que definem o rumo do jogo. Para o público, essa previsibilidade se torna ainda mais envolvente, já que é possível se programar para acompanhar os dias mais tensos e decisivos. Veja como fica a rotina do programa de segunda a domingo:

Segunda-feira: Prova de Fogo, que garante poderes especiais ao vencedor e dinâmica de apontamento.

Terça-feira: Formação da Roça, com votação entre os participantes e a definição dos indicados.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, que dá imunidade e poder de decisão ao vencedor, além de salvar um peão da berlinda.

Quinta-feira: Eliminação ao vivo, com resultado definido pelo voto do público.

Sexta-feira: Dinâmicas especiais e conteúdos extras da semana.

Sábado: Compilações de melhores momentos, interações e bastidores.

Domingo: Atividades mais leves, momentos de descontração e prévia dos acontecimentos da semana seguinte.