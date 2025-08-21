55 anos de Murilo Rosa: Relembre 5 novelas que o ator já atuou

Nesta quinta-feira, 21, o ator Murilo Rosa completa 55 anos; relembre cinco novelas marcantes que o ator já participou e fez história
Murilo Rosa completa 55 anos nesta quinta-feira. Com mais de trinta anos de carreira, o ator passou alguns anos afastado dos sets de gravações antes de retornar para Beleza Fatal (2025).
A carreira de Murilo Rosa, no entanto, está repleta de projetos marcantes e telenovelas que entraram para a história da TV brasileira. Relembre a seguir cinco folhetins em que o renomado ator fez história:
Primeiro da lista, o folhetim de Walcyr Carrasco traz Rosa no papel de Celso de Lucca, um estudante de música e melhor amigo de Petruchio, interpretado por Eduardo Moscovis, que é tão machista quanto ele. Na trama, ele faz sucesso com as mulheres e conquista a autoritária Dinorá (Maria Padilha), mas apaixona-se por Candoca (Miriam Freeland). Além de seu lado galã, o personagem é marcado por seu sonho de compor e seu amor por músicas nacionais.
Em Caminho das Índias, Murilo integrou o núcleo de Duda, interpretada por Tânia Khalil, que é abandonada grávida por Raj (Rodrigo Lombardi) e decide seguir com sua vida no Brasil. Na trama, o ator interpreta Lucas, médico ciumento que opera o filho de Duda e Raj, e acaba se apaixonando pela brasileira.
Duda acaba engravidando de Lucas, que exige um teste de DNA por desconfiar que pode ser outro filho de Raj, ela se nega e Lucas a abandona grávida e sozinha, pela segunda vez. Ao final da novela, os dois se reconciliam e ficam juntos.
O retorno de Murilo Rosa à Malhação é no papel do professor de matemática Rubem. Solteiro convicto e idealista, ele trata seus alunos com proximidade e carinho, sendo extremamente querido por eles. Já foi aluno no Leal Brazil, onde conheceu e namorou Ana (Vanessa Gerbelli). Anos depois, Rubem será uma base importante na família da ex-namorada após uma perda, mas a proximidade pode reavivar sentimentos adormecidos entre os dois.
Na trama de Salve Jorge, Murilo interpreta Capitão Élcio, um homem traiçoeiro e invejoso. O personagem acreditava que o regimento favorecia Théo (Rodrigo Lombardi) e fazia de tudo para balancear essa situação. Durante a história, acaba se envolvendo com Lívia (Cláudia Raia), umas das vilãs da novela e apela para recursos ilegais para prejudicar o rival, o que o faz ser banido de competições esportivas pela Cavalaria.
O primeiro protagonismo de Rosa aconteceu em América. No folhetim, interpretou o peão Dinho, amigo de Tião (Murilo Benício) que se apaixona por Neuta (Eliane Giardine), viúva de outro peão, que comanda com mãos de ferro a Fazenda onde mora com seu filho. O casal conquistou o público com suas cenas quentes e encontros às escondidas. A interpretação rendeu o prêmio de Melhor Ator à Murilo Rosa no Prêmio Extra de Televisão e 8.º Prêmio Contigo!
Murilo Rosa retornou à tela da televisão em 2025, mas dessa vez pelos streamings. O ator foi convidado pela diretora do folhetim da Max, Maria de Médicis, a interpretar o cirurgião plástico Tomás. A escolha ocorreu pela sensibilidade do artista para contracenar com Kiara Felippe, atriz trans que estreia no formato como Andrea, e forma par romântico com Rosa.
Leia mais: Murilo Rosa conta que não pensou duas vezes ao aceitar papel em Beleza Fatal: 'Não sabia de nada'
