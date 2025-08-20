CARAS Brasil
  2. 5 pontos turísticos disputados pelos famosos durante as férias
Caras Indica / LUGARES IMPERDÍVEIS

5 pontos turísticos disputados pelos famosos durante as férias

Saiba mais sobre os cinco destinos de viagem mais frequentados pelos famosos e os lugares que eles costumam visitar nas férias

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 17h12 - Atualizado às 17h15

CARAS Brasil aponta 5 lugares mais disputados pelos famosos - Foto: Getty Images
CARAS Brasil aponta 5 lugares mais disputados pelos famosos - Foto: Getty Images

Quando chega a época das férias, muitos brasileiros se perguntam: onde as celebridades do Brasil preferem descansar? Famosos como Angélica, Camila Queiroz e Rodrigo Faro já publicaram imagens viajando e outros artistas também têm destinos certos e adorados, que vão desde praias paradisíacas até locais exclusivos.

Confira 5 pontos turísticos disputados pelos famosos brasileiros durante suas férias, saiba mais sobre os locais que eles aproveitam para descansar e recarregar as energias no período em que estão com a agenda livre. 

1. Fernando de Noronha (Pernambuco)

Considerada um dos destinos mais exclusivos e procurados do Brasil, Fernando de Noronha é o paraíso perfeito para quem busca tranquilidade e beleza natural. Celebridades já foram flagradas por lá em férias, aproveitando as praias cristalinas e a fauna exuberante.

O arquipélago oferece um ambiente único, com opções de hospedagens de luxo, trilhas e passeios de barco, além de ser um refúgio perfeito para os famosos que desejam privacidade.

2. Salvador (Bahia)

Salvador é um destino bastante procurado por famosos, tanto para lazer quanto para trabalho. A cidade, com sua rica cultura, história, praias e clima agradável, atrai artistas, celebridades e outras figuras públicas.

3. Ilhas Maldivas

As Maldivas são outro destino que atrai grandes nomes do entretenimento, não por acaso até virou letra de música. Com resorts 5 estrelas, praias de areia branca e águas turquesas, esse arquipélago no Oceano Índico é o lugar ideal para os famosos que desejam uma pausa longe do agito.

Além disso, os famosos podem desfrutar de atividades como snorkeling, esportes aquáticos e relaxamento em spas exclusivos, tudo com total privacidade.

4. Roma (Itália)

Roma, na Itália, é um destino muito popular entre os brasileiros que viajam para a Europa. A cidade é conhecida pela sua rica história, arquitetura impressionante, cultura vibrante e gastronomia deliciosa, atraindo milhões de turistas todos os anos, incluindo muitos brasileiros.

A culinária romana também é um grande atrativo, com pratos como a pizza, a pasta, o gelato e o famoso "cacio e pepe". A cidade oferece uma atmosfera animada e cosmopolita, com muitos lugares, restaurantes e lojas para explorar.

5. Lençóis Maranhenses (Maranhão)

Você com certeza viu alguma notícia sobre os famosos curtindo os Lençóis Maranhenses, não é mesmo? A região, localizada no Maranhão, virou o destino de diversas celebridades brasileiras e internacionais nos últimos anos.

Leia também: 8 destinos paradisíacos brasileiros para visitar

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

