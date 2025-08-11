5 lançamentos imperdíveis que chegam nesta semana

A CARAS Brasil separa alguns dos próximos lançamentos que chegam nesta semana para o grande público em diversas mídias; saiba mais

A semana de 11 até 16 de agosto chega com muitos lançamentos imperdíveis para todo o tipo de público. Pensando nisto, a CARAS Brasil separou algumas produções que chegam para o público nos próximos dias e valem a pena ficar de olho para não perder nada.

Alien: Earth

A saga Alien bombou no último ano com o lançamento de Alien: Romulus, revigorando a franquia de filmes e deixando os fãs se questionando qual seria o próximo passo. Pois bem: nesta semana, começa a exibição dos episódios de Alien: Earth. Serão 8 episódios distribuídos semanalmente, com dois deles chegando nesta terça (12) no Disney+, às 21h. Misturando terror, suspense e ficção científica, a saga se passa no ano de 2120 com uma equipe investigando os perigos que uma nave extraterrestre pode causar ao cair na terra.

Os Enforcados

Produção nacional e com lançamento pela Paris Filmes, Irandhir Santos e Leandra Leal mergulham num universo perigoso, cheio de tensão, mistérios e se veem envolvidos numa rede de crimes ao optarem por uma solução criminosa para se livrar das dívidas. A produção chega aos cinemas nesta quinta-feira (14).

Casamento às Cegas: Reino Unido - Segunda temporada

Em 13 de agosto, os órfãos de Casamento às Cegas podem comemorar: uma nova temporada internacional do reality chega à Netflix sob o comando de Emma e Matt Willis. O experimento continua na tentativa de formar casais e provar que o amor pode acontecer a primeira vista e sem se importar com as aparências.

A Mulher da Casa Abandonada

Na sexta-feira (15), A Mulher da Casa Abandonada volta aos holofotes. O podcast de Chico Felitti, que bombou em 2022, ganha um documentário brasileiro na Prime Video. Com foco em contar a história e trazer detalhes inéditos, a produção traz foco em Margarida Bonetti, a mulher que vivia num casarão de Higienópolis e foi acusada de manter uma mulher em situação análoga a escravidão por 20 anos.

Juntos

Um dos filmes mais aguardados do ano estreia nesta semana: em Juntos, Alison Brie e Dave Franco enfrentam um bizarro caso de ficarem grudados em uma crise conjugal. Dito como uma "metáfora da codependência", o filme de terror está sendo elogiadíssimo pela crítica especializada e se tornou um dos queridinhos de 2025. Chega aos cinemas na quinta-feira (14).

