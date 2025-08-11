CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. 5 lançamentos imperdíveis que chegam nesta semana
Caras Indica / PRODUÇÕES

5 lançamentos imperdíveis que chegam nesta semana

A CARAS Brasil separa alguns dos próximos lançamentos que chegam nesta semana para o grande público em diversas mídias; saiba mais

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 15h12 - Atualizado às 15h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Leandra Leal e Irandhir Santos
Os Enforcados e mais produções que chegam nesta semana e são imperdíveis - Reprodução/Divulgação/Paris Filmes

A semana de 11 até 16 de agosto chega com muitos lançamentos imperdíveis para todo o tipo de público. Pensando nisto, a CARAS Brasil separou algumas produções que chegam para o público nos próximos dias e valem a pena ficar de olho para não perder nada.

Alien: Earth

A saga Alien bombou no último ano com o lançamento de Alien: Romulus, revigorando a franquia de filmes e deixando os fãs se questionando qual seria o próximo passo. Pois bem: nesta semana, começa a exibição dos episódios de Alien: Earth. Serão 8 episódios distribuídos semanalmente, com dois deles chegando nesta terça (12) no Disney+, às 21h. Misturando terror, suspense e ficção científica, a saga se passa no ano de 2120 com uma equipe investigando os perigos que uma nave extraterrestre pode causar ao cair na terra.

Os Enforcados

Produção nacional e com lançamento pela Paris Filmes, Irandhir Santos e Leandra Leal mergulham num universo perigoso, cheio de tensão, mistérios e se veem envolvidos numa rede de crimes ao optarem por uma solução criminosa para se livrar das dívidas. A produção chega aos cinemas nesta quinta-feira (14).

Casamento às Cegas: Reino Unido - Segunda temporada

Em 13 de agosto, os órfãos de Casamento às Cegas podem comemorar: uma nova temporada internacional do reality chega à Netflix sob o comando de Emma e Matt Willis. O experimento continua na tentativa de formar casais e provar que o amor pode acontecer a primeira vista e sem se importar com as aparências.

A Mulher da Casa Abandonada

Na sexta-feira (15), A Mulher da Casa Abandonada volta aos holofotes. O podcast de Chico Felitti, que bombou em 2022, ganha um documentário brasileiro na Prime Video. Com foco em contar a história e trazer detalhes inéditos, a produção traz foco em Margarida Bonetti, a mulher que vivia num casarão de Higienópolis e foi acusada de manter uma mulher em situação análoga a escravidão por 20 anos.

Juntos

Um dos filmes mais aguardados do ano estreia nesta semana: em Juntos, Alison Brie e Dave Franco enfrentam um bizarro caso de ficarem grudados em uma crise conjugal. Dito como uma "metáfora da codependência", o filme de terror está sendo elogiadíssimo pela crítica especializada e se tornou um dos queridinhos de 2025. Chega aos cinemas na quinta-feira (14).

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

cinema

Leia também

Faz a diferença!

Neymar Jr. - Reprodução/Instagram

5 cuidados para Neymar preservar o visual novo dentro e fora dos campos

DIA DO ESTUDANTE

Veja nove filmes e séries para assistir e celebrar o Dia dos Estudantes - Divulgação

9 filmes e séries para assistir e celebrar o Dia do Estudante

CINEMA

Dia dos Pais: filmes que pais e filhos fizeram juntos - Reprodução/Divulgação

Dia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos

CINEMA

Nesse Dia dos Pais, confira lista de documentários que provocam reflexão sobre a paternidade - Foto: Divulgação/Apple TV+

Dia dos Pais: 5 documentários que refletem sobre a paternidade

PRESENTE

Imagem ilustrativa - Foto: Freepik

Dia dos Pais: 5 opções certeiras para o Dia dos Pais

VEJA LISTA!

Confira 4 presentes especiais para o Dia dos Pais - Foto: Freepik

Dia dos Pais: 4 produtos por menos de R$ 200 para presentear na data

Últimas notícias

Kylie Jenner e Timothée ChalametPost de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhasBruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel
Torcedor e Ronald ValençaMorre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Luna AlvesCantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Patrícia PoetaPatrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
Zé FelipeTarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da GloboMédico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Guilherme Fontes passou por cirurgiaGuilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde
Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade