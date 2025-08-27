CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. 5 filmes para aproveitar o melhor da Semana do Cinema; conheça todos
Caras Indica / DIVERSÃO!

5 filmes para aproveitar o melhor da Semana do Cinema; conheça todos

Nesta quinta-feira, 28, começa a Semana do Cinema e a CARAS Brasil separou 5 filmes para você e toda a família aproveitarem essa semana imperdível

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 27/08/2025, às 14h59 - Atualizado às 14h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nesta quinta-feira, 28, começa a Semana do Cinema - Foto: Reprodução/Divulgação/Marvel
Nesta quinta-feira, 28, começa a Semana do Cinema - Foto: Reprodução/Divulgação/Marvel

Nesta quinta-feira, 28, começa a Semana do Cinema. A nova tradição do audiovisual brasileiro tem o objetivo de incentivar a ida do público ao cinema, permitindo que mais pessoas visitem as salas a um preço reduzido.

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, as principais redes de cinema do Brasil terão os preços dos ingressos reduzidos a R$ 10 para filmes em cartaz, além de oferecerem ofertas reduzidas em combos de pipoca e refrigerante. 

Para deixar essa semana ainda mais especial, a CARAS Brasil separou algumas das principais opções para você e toda sua família aproveitarem nas telonas de cinema:

O Último Azul

Dirigido por Gabriel Mascaro, a trama acompanha a história de Tereza, de 77 anos, que viveu a vida toda em uma pequena cidade industrializada na Amazônia, até o dia em que recebe uma ordem oficial do governo para se mudar para uma colônia de moradias para idosos.

Ladrões

Estrelado por Austin Butler dando vida à Hank Thompson, o ex-jogador de beisebol é surpreendido ao se ver envolvido em uma luta pela sobrevivência no submundo criminoso da cidade de Nova York dos anos 1990, onde é forçado a navegar por um mundo que nunca imaginou.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Sucesso da Marvel baseado em histórias em quadrinhos, Quarteto Fantástico apresenta uma terra que sofre com a ameaça do deus espacial Galactus e seu arauto, a Surfista Prateada, que desejam devorar o planeta e seus habitantes. O grupo de super-heróis precisa organizar um plano para que eles não incomodem mais o planeta.

A Hora do Mal

Dirigido por Zach Cregger, a história começa quando todas as crianças de uma mesma classe, exceto uma, somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo. Os moradores da pequena cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento.

Amores à Parte

Dirigida por Michael Angelo Covino, essa comédia romântica estrelada por Dakota Johnson e Adria Arjona relata a trama de um homem que se vê perdido após sua esposa pedir o divórcio, quando descobre que um casal de amigos está feliz no casamento após abrirem o relacionamento.

BÔNUS:

Interstellar - Reexibição

Na clássica trama de Christopher Nolan, um astronauta é chamado para liderar uma missão vital: encontrar novos planetas capazes de abrigar a humanidade, que enfrenta o esgotamento dos recursos naturais na Terra. Ele parte para a aventura incerta, correndo o risco de nunca mais ver seus filhos. Enquanto isso, sua filha embarca na própria jornada na Terra para tentar salvar o planeta.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:

Leia também: 8 estreias imperdíveis para conferir no cinema em 2025

cinemaSemana do Cinema

Leia também

Inspirações!

Taylor Swift está noiva do jogador Travis Kelce - Reprodução/Instagram

O anel de noivado de Taylor Swift é um sonho: veja onde encontrar modelos parecidos no Brasil

MUNDO FITNESS

Virginia Fonseca e Viih Tube consomem whey protein - Foto: Reprodução/Instagram

5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas

UAU!

Naomi Campbell participou do 'Domingão com Huck' no último domingo 24 - Foto: Reprodução/Globo

Naomi Campbell: 5 dicas e segredos de beleza da supermodelo

LANÇAMENTOS

8 filmes que estreiam no cinema em 2025 e são imperdíveis - Reprodução/Divulgação/Disney/Universal Pictures

8 estreias imperdíveis para conferir no cinema em 2025

SUCESSO!

Veja outras adaptações de obras de Raphael Montes além de Dias Perfeitos - Divulgação

Conheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos

TURISMO

Parque do Ibirapuera e mais 10 locais para aproveitar em São Paulo no calor - Getty Images

10 lugares gratuitos em São Paulo para aproveitar no calor

Últimas notícias

Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Britney SpearsEx de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Ana Hickmann e Edu GuedesPrevisão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Nathalia Valente e Yuri MeirellesGrávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Meghan MarkleMeghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la
Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonitoAstróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'
MC DanielMC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
Lucas LimaLucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Marcos Mion e Tadeu SchmidtMarcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
Damares AlvesSenadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade