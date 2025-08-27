5 filmes para aproveitar o melhor da Semana do Cinema; conheça todos

Nesta quinta-feira, 28, começa a Semana do Cinema e a CARAS Brasil separou 5 filmes para você e toda a família aproveitarem essa semana imperdível

Nesta quinta-feira, 28, começa a Semana do Cinema. A nova tradição do audiovisual brasileiro tem o objetivo de incentivar a ida do público ao cinema, permitindo que mais pessoas visitem as salas a um preço reduzido.

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, as principais redes de cinema do Brasil terão os preços dos ingressos reduzidos a R$ 10 para filmes em cartaz, além de oferecerem ofertas reduzidas em combos de pipoca e refrigerante.

Para deixar essa semana ainda mais especial, a CARAS Brasil separou algumas das principais opções para você e toda sua família aproveitarem nas telonas de cinema:

O Último Azul

Dirigido por Gabriel Mascaro, a trama acompanha a história de Tereza, de 77 anos, que viveu a vida toda em uma pequena cidade industrializada na Amazônia, até o dia em que recebe uma ordem oficial do governo para se mudar para uma colônia de moradias para idosos.

Ladrões

Estrelado por Austin Butler dando vida à Hank Thompson, o ex-jogador de beisebol é surpreendido ao se ver envolvido em uma luta pela sobrevivência no submundo criminoso da cidade de Nova York dos anos 1990, onde é forçado a navegar por um mundo que nunca imaginou.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Sucesso da Marvel baseado em histórias em quadrinhos, Quarteto Fantástico apresenta uma terra que sofre com a ameaça do deus espacial Galactus e seu arauto, a Surfista Prateada, que desejam devorar o planeta e seus habitantes. O grupo de super-heróis precisa organizar um plano para que eles não incomodem mais o planeta.

A Hora do Mal

Dirigido por Zach Cregger, a história começa quando todas as crianças de uma mesma classe, exceto uma, somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo. Os moradores da pequena cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento.

Amores à Parte

Dirigida por Michael Angelo Covino, essa comédia romântica estrelada por Dakota Johnson e Adria Arjona relata a trama de um homem que se vê perdido após sua esposa pedir o divórcio, quando descobre que um casal de amigos está feliz no casamento após abrirem o relacionamento.

BÔNUS:

Interstellar - Reexibição

Na clássica trama de Christopher Nolan, um astronauta é chamado para liderar uma missão vital: encontrar novos planetas capazes de abrigar a humanidade, que enfrenta o esgotamento dos recursos naturais na Terra. Ele parte para a aventura incerta, correndo o risco de nunca mais ver seus filhos. Enquanto isso, sua filha embarca na própria jornada na Terra para tentar salvar o planeta.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também: 8 estreias imperdíveis para conferir no cinema em 2025