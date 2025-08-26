CARAS Brasil
8 estreias imperdíveis para conferir no cinema em 2025

A CARAS Brasil lista os próximos 8 filmes que chegam aos cinemas e são imperdíveis para assistir nas telonas; saiba tudo

por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 15h33

O Agente Secreto, Zootopia 2 e Wicked: For Good
8 filmes que estreiam no cinema em 2025 e são imperdíveis - Reprodução/Divulgação/Disney/Universal Pictures

A segunda metade de 2025 já chegou e nos encaminhamos para o final do ano. No cinema, grandes filmes chegam nos próximos meses para as telonas e prometem fazer bastante barulho com o público brasileiro apaixonado por grandes sucessos cinematográficos. A CARAS Brasil lista oito destes títulos logo abaixo!

O Último Azul

O longa de Gabriel Mascaro estreou mundialmente em 16 de fevereiro de 2025 no Festival de Berlim, onde venceu o Grande Prêmio do Júri. No Brasil, sua estreia nos cinemas está marcada para 28 de agosto de 2025. Estrelado por Denise Weinberg (Tereza) e Rodrigo Santoro (Cadu), o filme mistura drama e ficção científica, explorando uma distopia em que idosos são exilados em colônias e uma mulher parte em uma jornada nos rios da Amazônia para realizar um último desejo.

GOAT

Dirigido por Justin Tipping e produzido por Jordan Peele (Corra!), será lançado em 2 de outubro de 2025. É um thriller de terror que acompanha Cameron Cade (Tyriq Withers), um atleta promissor que sofre um acidente e procura recomeço com ajuda do enigmático Isaiah White (Marlon Wayans) e sua esposa Elsie (Julia Fox). A produção traz uma tensão crescente e questiona os limites da idolatria e da busca pelo sucesso a qualquer custo, com elenco sólido e atmosfera perturbadora. 

Ne Zha 2: O Renascer da Alma

Ne Zha 2: O Renascer da Alma foi lançado originalmente na China em 29 de janeiro de 2025 durante o Ano-Novo Chinês e alcançou 2 bilhões em bilheteria, sendo a maior do mundo atualmente. A versão dublada no Brasil tem estreia marcada para 25 de setembro de 2025. Dirigido por Jiaozi, essa sequência 3D de animação expande o Fengshen Universe com uma narrativa repleta de ação, mitologia e inovação tecnológica, consolidando-se como um grande sucesso de bilheteria e crítica.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual

O capítulo final da franquia, estreia nos cinemas brasileiros em 4 de setembro de 2025 (precedendo o lançamento norte-americano por um dia). Dirigido por Michael Chaves, o longa traz de volta Vera Farmiga (Lorraine Warren) e Patrick Wilson (Ed Warren), enfrentando o caso da família Smurl – considerado um dos mais emblemáticos de sua carreira. O elenco também conta com Mia Tomlinson (Judy Warren), Ben Hardy (Tony Spera) e mais.

Zootopia 2

O aguardado Zootopia 2 tem estreia marcada para 26 de novembro de 2025 nos Estados Unidos e deverá chegar ao Brasil em data similar. A animação reúne novamente os policiais Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman), agora enfrentando uma nova missão em Zootopia envolvendo uma misteriosa serpente. O elenco retorna com Shakira (Gazelle) e Idris Elba (Chefe Bogo), e inclui novos talentos como Ke Huy Quan (Gary De’Snake), Quinta Brunson (Dr. Fuzzby) e Jean Reno (capitão cabra). A trama explora ainda mais a dinâmica entre Judy e Nick e expande o universo visual da cidade com novos bairros e desafios.

O Agente Secreto

O filme brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho, teve sua estreia mundial em 18 de maio de 2025 no Festival de Cannes, onde foi premiado com Melhor Direção e Melhor Ator (Wagner Moura). Nos cinemas do Brasil, está previsto para estrear em 6 de novembro de 2025. Protagonizado por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone, o filme ambientado no Recife de 1977 explora tensão política, mistério e o retorno de um homem em busca de paz — na verdade, mergulhado em caos.

Avatar: Fogo e Cinzas

O terceiro filme da franquia está programado para ser lançado em 18 de dezembro de 2025 no Brasil (um dia antes dos EUA, onde estreia em 19 de dezembro). Dirigido por James Cameron, o longa continua a saga de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), que agora enfrentam uma nova ameaça: a tribo agressiva Povo das Cinzas lideradas por Varang (Oona Chaplin), enquanto lidam com os resquícios da guerra e tentam proteger Pandora.

Wicked: Para Sempre (Wicked: For Good)

A sequência Wicked: Para Sempre (título original Wicked: For Good) está agendada para estrear nos cinemas em 20 de novembro de 2025 no Brasil (nos EUA em 21 de novembro). Dirigida por Jon M. Chu, a produção traz Ariana Grande como Glinda e Cynthia Erivo como Elphaba, além de um elenco de apoio com Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, entre outros. A história continua a jornada emocional das famosas bruxas de Oz após os eventos do primeiro filme.

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

