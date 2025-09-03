5 filmes nacionais para assistir no cinema em setembro

O ano está movimentado para o cinema brasileiro, e a CARAS Brasil recomenda cinco filmes nacionais para ver nas telonas durante o mês de setembro

Não é exagero afirmar que o cinema brasileiro vive um momento de glória em 2025. Após a vitória de Ainda Estou Aqui (2024) na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar deste ano, as produções nacionais passaram a chamar mais a atenção. Em meio à euforia do audiovisual brasileiro, a CARASBrasil separou cinco filmes nacionais para assistir nas telonas durante o mês de setembro.

O Último Azul

Com lindos cenários filmados na Amazônia, o longa promove reflexões sobre o etarismo na sociedade em meio a um futuro distópico. Tereza, de 77 anos, recebe uma ordem judicial do governo para se mudar para uma colônia de moradia para idosos que chegam a uma determinada idade. Decidida a continuar aproveitando sua vida, a personagem de Denise Weinberg embarca em uma jornada emocionante de autodescoberta, em que se encontra com o misterioso Cadu (Rodrigo Santoro).

Os Enforcados

Com direção de Fernando Coimbra, Os Enforcados acompanha um casal feliz que busca por uma saída do negócio criminoso da família. Regina (Leandra Leal) e Valerio (Irandhir Santos) enfrentam dificuldades para se livrarem do passado familiar, e prometem viver uma trama cheia de drama e suspense.

A Melhor Mãe do Mundo

Dirigido por Anna Muylaert, a produção conta a história de Gal, interpretada por Shirley Cruz, uma catadora de recicláveis que decide fugir de casa com os filhos para escapar dos abusos do marido, vivido por Seu Jorge. A trama pesada sobre violência domética traz ainda momentos emocionantes, em que Gal transforma a situação de vulnerabilidade em uma grande aventura para os filhos.

O Rei da Feira

O filme é uma boa pedida para quem adora uma boa e velha comédia nacional. Com Leandro Hassum e Pedro Wagner, o longa conta com um fantasma de um feirante que aparece após ter sido assassinado. Com a ajuda do espírito, o detetive encarregado do caso tentará solucionar os mistérios em torno do crime.

A Praia do Fim do Mundo

O longa acompanha Alice, uma jovem ambientalista, que mora com sua mãe, Helena, em uma casa ameaçada pelas marés. A produção em preto e branco promete emocionar com a trama com reflexões sobre as mudanças climáticas, além das atuações potentes de Fátima Macedo e Marcélia Cartaxo. O filme estreia nesta quinta-feira, 4.

