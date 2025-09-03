CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. 5 filmes nacionais para assistir no cinema em setembro
Caras Indica / CINEMA NACIONAL

5 filmes nacionais para assistir no cinema em setembro

O ano está movimentado para o cinema brasileiro, e a CARAS Brasil recomenda cinco filmes nacionais para ver nas telonas durante o mês de setembro

Tobia Ferreira
por Tobia Ferreira

Publicado em 03/09/2025, às 14h22

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em O Último Azul - Foto: Divulgação/ Vitrine Filmes
Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em O Último Azul - Foto: Divulgação/ Vitrine Filmes

Não é exagero afirmar que o cinema brasileiro vive um momento de glória em 2025. Após a vitória de Ainda Estou Aqui (2024) na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar deste ano, as produções nacionais passaram a chamar mais a atenção. Em meio à euforia do audiovisual brasileiro, a CARASBrasil separou cinco filmes nacionais para assistir nas telonas durante o mês de setembro.

O Último Azul

Com lindos cenários filmados na Amazônia, o longa promove reflexões sobre o etarismo na sociedade em meio a um futuro distópico. Tereza, de 77 anos, recebe uma ordem judicial do governo para se mudar para uma colônia de moradia para idosos que chegam a uma determinada idade. Decidida a continuar aproveitando sua vida, a personagem de Denise Weinberg embarca em uma jornada emocionante de autodescoberta, em que se encontra com o misterioso Cadu (Rodrigo Santoro).

Os Enforcados

Com direção de Fernando CoimbraOs Enforcados acompanha um casal feliz que busca por uma saída do negócio criminoso da família. Regina (Leandra Leal) e Valerio (Irandhir Santos) enfrentam dificuldades para se livrarem do passado familiar, e prometem viver uma trama cheia de drama e suspense. 

A Melhor Mãe do Mundo

Dirigido por Anna Muylaert, a produção conta a história de Gal, interpretada por Shirley Cruz, uma catadora de recicláveis que decide fugir de casa com os filhos para escapar dos abusos do marido, vivido por Seu Jorge. A trama pesada sobre violência domética traz ainda momentos emocionantes, em que Gal transforma a situação de vulnerabilidade em uma grande aventura para os filhos.

O Rei da Feira

O filme é uma boa pedida para quem adora uma boa e velha comédia nacional. Com Leandro Hassum e Pedro Wagner, o longa conta com um fantasma de um feirante que aparece após ter sido assassinado. Com a ajuda do espírito, o detetive encarregado do caso tentará solucionar os mistérios em torno do crime.

A Praia do Fim do Mundo

O longa acompanha Alice, uma jovem ambientalista, que mora com sua mãe, Helena, em uma casa ameaçada pelas marés. A produção em preto e branco promete emocionar com a trama com reflexões sobre as mudanças climáticas, além das atuações potentes de Fátima Macedo e Marcélia Cartaxo. O filme estreia nesta quinta-feira, 4.

Leia também: 8 estreias imperdíveis que chegam aos streamings em setembro

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:

Tobia Ferreira

Tobia Ferreira é repórter de pautas especiais da CARAS Brasil. Formada em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), já teve passagens pelos portais Hugo Gloss e UOL. Apaixonada por música, cinema e tudo que possui humanidade. Escreve sobre o mundo das celebridades.

cinemao último azulCARAS IndicaO Rei da FeiraA Melhor Mãe do MundoOs EnforcadosA Praia do Fim do Mundo

Leia também

UAU!

Adriane Galisteu destaca a importância de manter os cabelos sempre hidratados - Foto: Vinicius Mochizuki/ Divulgação

Adriane Galisteu: 6 dicas e segredos da apresentadora para cuidar dos cabelos

PEGA A PIPOCA!

Wandinha e sete produções que chegam aos streamings - Reprodução/Divulgação

8 estreias imperdíveis que chegam aos streamings em setembro

Impressionante!

Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

6 segredos de beleza e bem-estar revelados por Ticiane Pinheiro

EDIÇÃO ESPECIAL

Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio protagonizaram a novela Terra Nostra - Foto: Reprodução/Globo

5 atores de Terra Nostra e como estão 26 anos após a novela

UAU!

Camila Pudim destaca a importância de preparar bem a pele, usar produtos versáteis e não ter medo de ousar - Foto: Divulgação

Camila Pudim: 5 dicas e segredos de maquiagem para você arrasar

VEM AÍ

Conheça quatro adaptações literárias que estreiam no segundo semestre de 2025 - Foto: Reprodução/Instagram/thesummeriturnedpretty

Conheça 4 adaptações literárias que chegam nas telinhas ainda esse ano

Últimas notícias

Na terça-feira, 2, Duda Guerra revelou que sentiu febre e o corpo geladoMédico explica sintoma relatado por Duda Guerra, ex-nora de Angélica: 'Acima do normal'
Kim Kardashian foi diagnosticada com psoríaseKim Kardashian expõe luta contra doença e médica alerta: 'Não deve ser subestimada'
Luciano Huck e XuxaXuxa faz homenagem em aniversário de Luciano Huck: “Seja muito feliz!”
Gaby Spanic em A Fazenda? Saiba tudo!Gaby Spanic, de A Usurpadora, em A Fazenda? Astróloga revela: 'Aventura'
Tiago ScheuerTiago Scheuer abre o jogo sobre o Hora 1: 'O maior desafio da minha carreira'
AngélicaAngélica revela que é rigorosa na rotina com os filhos: ‘Não é para ficar bem na foto’
Belle Silva e Thiago SilvaBelle Silva revela segredo para manter casamento à distância com Thiago Silva
Laura NeivaMédico explica como é o tratamento para epilepsia, condição de Laura Neiva: 'Cada cérebro é único'
Virginia FonsecaSemelhança em fotos de Virginia e Vini Jr desperta a curiosidade dos fãs
William BonnerSaiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional e estreia no Globo Repórter
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade