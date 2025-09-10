5 artistas que vão tocar no The Town para você renovar sua playlist - CARAS Indica

O segundo final de semana de um dos maiores festivais de São Paulo começa nesta sexta-feira, 12, e a CARAS Brasil separou cinco artistas para você conhecer
Publicado em 10/09/2025, às 17h42 - Atualizado às 17h53
Nesta sexta-feira, 12, começa o segundo final de semana do The Town, um dos maiores festivais de música realizados na cidade de São Paulo. Em sua segunda edição, o público teve a oportunidade de assistir apresentações de grandes nomes como Travis Scott, Ms Lauryn Hill, Green Day, Pitty e muito mais.
A seguir, a CARAS Brasil separou alguns artistas que passarão pelos palcos do festival nos próximos dias e são imperdíveis:
O fenômeno norte-americano Backstreet Boys retorna ao Brasil depois de dois anos da sua última apresentação no país. Sucesso nos anos 90, a banda têm feito sucesso entre as novas gerações após a viralização de uma cena do seriado Brooklyn 99 contendo um dos maiores hits dos artistas, I Want It That Way. O som da banda é perfeito para dar um toque nostálgico em qualquer playlist.
Seguindo na mesma linha, o Jota Quest também é um dos nomes imperdíveis que irão passar pelos palcos do festival. Sucesso do pop rock, funk e soul, a banda mineira liderada por Rogério Flausino marcou a música brasileira com hits como Só Hoje, Dias Melhores e Além do Horizonte. Desde o início da carreira, o som do grupo chamou atenção pela autenticidade e gerou mais de 5 milhões de álbuns vendidos. Já dá para ver que Jota Quest não pode faltar na sua playlist, né?
Jason Derulo estourou nas paradas com músicas como Talk Dirty, Wiggle e Swalla. Com um ritmo pop e R&B dançante, o cantor, compositor e dançarino norte americano é nome referência responsável pelos hits chicletes que alimentam a nostalgia de muita gente. O trabalho de Derulo é a adição perfeita para uma playlist de memórias.
Vocalista de sucesso, Mariah Carey retorna ao Brasil para mais uma apresentação e têm lugar garantido em qualquer playlist de natal com o hit All I Want For Christmas is You! A cantora é um dos maiores nomes da música pop desde o lançamento do seu primeiro disco em 1990, que estabeleceu um recorde que permanece até hoje.
Renomada artista brasileira, Ivete Sangalo é um nome que todo brasileiro conhece. Misturando Axé, Pop e ritmos brasileiros, começou como vocalista da Banda Eva e seguiu na carreira solo para se tornar uma das artistas mais premiadas do Brasil. A artista domina os palcos nacionais e internacionais e é dona de hits que não podem faltar na sua playlist como Tempo de Alegria, Quando a chuva passar e Cheguei Pra Te Amar.
