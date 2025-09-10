CARAS Brasil
  2. 5 artistas que vão tocar no The Town para você renovar sua playlist - CARAS Indica
Caras Indica / MÚSICA

5 artistas que vão tocar no The Town para você renovar sua playlist - CARAS Indica

O segundo final de semana de um dos maiores festivais de São Paulo começa nesta sexta-feira, 12, e a CARAS Brasil separou cinco artistas para você conhecer

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 10/09/2025, às 17h42 - Atualizado às 17h53

5 artistas que vão tocar no The Town para você renovar sua playlist - Fotos: Reprodução/Instagram
5 artistas que vão tocar no The Town para você renovar sua playlist - Fotos: Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira, 12, começa o segundo final de semana do The Town, um dos maiores festivais de música realizados na cidade de São Paulo. Em sua segunda edição, o público teve a oportunidade de assistir apresentações de grandes nomes como Travis Scott, Ms Lauryn Hill, Green Day, Pitty e muito mais.

A seguir, a CARAS Brasil separou alguns artistas que passarão pelos palcos do festival nos próximos dias e são imperdíveis:

Backstreet Boys

O fenômeno norte-americano Backstreet Boys retorna ao Brasil depois de dois anos da sua última apresentação no país. Sucesso nos anos 90, a banda têm feito sucesso entre as novas gerações após a viralização de uma cena do seriado Brooklyn 99 contendo um dos maiores hits dos artistas, I Want It That Way. O som da banda é perfeito para dar um toque nostálgico em qualquer playlist.

Jota Quest

Seguindo na mesma linha, o Jota Quest também é um dos nomes imperdíveis que irão passar pelos palcos do festival. Sucesso do pop rock, funk e soul, a banda mineira liderada por Rogério Flausino marcou a música brasileira com hits como Só Hoje, Dias Melhores e Além do Horizonte. Desde o início da carreira, o som do grupo chamou atenção pela autenticidade e gerou mais de 5 milhões de álbuns vendidos. Já dá para ver que Jota Quest não pode faltar na sua playlist, né?

Jason Derulo

Jason Derulo estourou nas paradas com músicas como Talk Dirty, Wiggle e Swalla. Com um ritmo pop e R&B dançante, o cantor, compositor e dançarino norte americano é nome referência responsável pelos hits chicletes que alimentam a nostalgia de muita gente. O trabalho de Derulo é a adição perfeita para uma playlist de memórias.

Mariah Carey 

Vocalista de sucesso, Mariah Carey retorna ao Brasil para mais uma apresentação e têm lugar garantido em qualquer playlist de natal com o hit All I Want For Christmas is You! A cantora é um dos maiores nomes da música pop desde o lançamento do seu primeiro disco em 1990, que estabeleceu um recorde que permanece até hoje.

Ivete Sangalo

Renomada artista brasileira, Ivete Sangalo é um nome que todo brasileiro conhece. Misturando Axé, Pop e ritmos brasileiros, começou como vocalista da Banda Eva e seguiu na carreira solo para se tornar uma das artistas mais premiadas do Brasil. A artista domina os palcos nacionais e internacionais e é dona de hits que não podem faltar na sua playlist como Tempo de Alegria, Quando a chuva passar e Cheguei Pra Te Amar.

