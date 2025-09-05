5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo

Séries musicais que unem emoção, humor e canções inesquecíveis estão disponíveis na Netflix, Prime Video e Disney+

O universo das séries musicais traz aquele arrepio bom: números cantados que surgem de repente, personagens que transpiram emoção ao ritmo da trilha, histórias que se revelam em melodia. Seja numa escola cheia de coral, numa banda de garagem, numa diva do pop ou perto dos palcos da Broadway, essas produções nos mostram o poder da música para transformar personagens – e a gente, como espectadores. Pronto para apertar o “play” e sentir o coração bater no compasso da letra? Olha só essas cinco escolhas certeiras que a CARAS Indica:

1. Julie and the Phantoms (Netflix)

Uma comédia dramática musical que virou febre em 2020. Julie descobre sua voz de cantora com a inesperada ajuda de três fantasmas que formam uma banda sensacional – é doce, é emocional e tem números musicais que grudam na cabeça. Infelizmente, foi cancelada após a primeira temporada, mas segue viva no coração de muitos fãs.

2. Girls5eva (Peacock / agora Netflix)

Quatro ex-integrantes de um girl group dos anos 90 se reencontram e encaram um retorno pra lá de cômico à carreira. O humor é afiado, as músicas são originais e o elenco maravilhoso — com Sara Bareilles à frente. Estreou no Peacock, mas migrou para a Netflix na terceira temporada

3. Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video)

Quando você pensa em música dos anos 70 com pitada de drama puro de Hollywood, essa minissérie é o caminho. Inspirada no best-seller de Taylor Jenkins Reid, acompanha a ascensão (e os dramas) de uma banda fictícia, embalando a alma com rock’n’roll visceral e visual de cinema.

4. O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (Disney+)

Uma produção brasileira sincera e vibrante sobre jovens que sonham com o palco dos musicais. Criada por Miguel Falabella e repleta de reprises de MPB e rock. Estreou em 2022, mas infelizmente saiu do catálogo do Disney+ pouco tempo depois — um bom lembrete de que às vezes, os conteúdos “nossos” também merecem espaço.

5. The Runarounds (Amazon Prime Video)

Novidade fresquinha de 2025: uma série adolescente com carga emocional e musical intensa. Um grupo de amigos forma uma banda de rock após o fim do colégio, expressando sonhos, conflitos e linguagens próprias com músicas originais e alma jovem demais para ignorar