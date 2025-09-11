Vai ao The Town? A CARAS Brasil lista quatro itens para usar antes do festival e evitar situações dignas de mico; saiba mais

Os últimos dias de The Town ocorrem neste final de semana, encerrando-se no domingo (14). Katy Perry, Camila Cabello, Backstreet Boys, Mariah Carey e mais sobem ao palco para agitar fãs e vibrar na cidade da música em São Paulo. A CARAS Brasil lista quatro itens e dicas para não pagar mico no dia. Mas atenção: antes de levar os itens, confira o que é permitido entrar no Autódromo de Interlagos no site oficial do festival.

Evite queimaduras

Para dias quentes, o melhor caminho é se proteger com bastante protetor solar. Uma ótima opção é o protetor solar Biosole Fluid FPS 90. Leve e com proteção anti-melasma, o produto está na faixa dos 135,00 reais.

“Essa tecnologia utiliza filtros solares de alta fotoestabilidade para absorver a radiação solar por mais tempo sem sofrer degradação. Assim, não precisa ser reaplicado ao longo do dia, salvo em casos de sudorese intensa, mergulho, lavagem ou atrito com a pele que retirou o produto”, diz o farmacêutico Dr. Maurizio Pupo.

Sem bafo!

Outra situação que pode ser ruim é o mau hálito. Uma dica muito importante é a hidratação constante, evitando a boca a ficar seca e a descamação da mucosa, que foram as placas brancas na língua. As Pastilhas Black is White, encontradas na faixa de 20,00 reais nas drogarias, são enxaguantes bucais em formato próprio para mascar e que ajudam a manter a higiene bucal ao lado da hidratação. Dr. Hugo Lewgoy, formado pela USP, reforça: "Além de moderar no consumo de álcool, é importante ingerir, no mínimo, 2 litros de água por dia para garantir a boa qualidade e a quantidade suficiente de saliva, evitando a formação da saburra lingual.”

Ar perfumado

Antes de sair de casa, é importante o uso de desodorantes. A quantidade de tempo que se fica fora de casa durante um festival pode variar de poucas a muitas horas. A dermatologista Flávia Brasileiro explica: “O suor excessivo pode aumentar a proliferação de bactérias e fungos na pele, especialmente em áreas de dobras, como axilas, virilhas e pés. Isso favorece o mau cheiro, conhecido na Dermatologia como bromidrose”. Além de ser indicado o uso de roupas leves, visando o conforto, outro produto que ajuda no combate do famoso CC é o Powder Fine, um talco para o corpo e com inibição de produção de suor. É encontrado em farmácias a partir de 40 reais.

Maquiagem

Além de shows, é importante posar para as fotos com os amigos em ativações, na frente do palco e mais, tudo isso para aquele famoso "dump" das redes sociais com os melhores momentos. A farmacêutica Maria Eugênia Ayres dá dicas de como manter a maquiagem em dia: “Antes da maquiagem, utilize um cleanser hidratante suave que não retire o óleo da pele, faça esfoliação com produtos naturais e/ou enzimáticos para remoção das células mortas, e utilize um primer ou sérum formulado com propriedades hidratantes, como o Hyaxel, um ácido hialurônico de baixo peso molecular vetorizado pela molécula de silício que trará alta hidratação para a pele". O Hyaxel pode ser encontrado em drogarias online a partir de 32,00.

Leia também: 2 sucessos dos anos 2000 que retornam às telonas e tudo o que você precisa saber

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: