CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. 4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
Caras Indica / ESSENCIAIS

4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica

Vai ao The Town? A CARAS Brasil lista quatro itens para usar antes do festival e evitar situações dignas de mico; saiba mais

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 15h33

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Cenário do The Town
The Town: quatro itens para não pagar mico no festival - Reprodução/Divulgação

Os últimos dias de The Town ocorrem neste final de semana, encerrando-se no domingo (14). Katy Perry, Camila Cabello, Backstreet Boys, Mariah Carey e mais sobem ao palco para agitar fãs e vibrar na cidade da música em São Paulo. A CARAS Brasil lista quatro itens e dicas para não pagar mico no dia. Mas atenção: antes de levar os itens, confira o que é permitido entrar no Autódromo de Interlagos no site oficial do festival.

Evite queimaduras

Para dias quentes, o melhor caminho é se proteger com bastante protetor solar. Uma ótima opção é o protetor solar Biosole Fluid FPS 90. Leve e com proteção anti-melasma, o produto está na faixa dos 135,00 reais. 

“Essa tecnologia utiliza filtros solares de alta fotoestabilidade para absorver a radiação solar por mais tempo sem sofrer degradação. Assim, não precisa ser reaplicado ao longo do dia, salvo em casos de sudorese intensa, mergulho, lavagem ou atrito com a pele que retirou o produto”, diz o farmacêutico Dr. Maurizio Pupo.

Sem bafo!

Outra situação que pode ser ruim é o mau hálito. Uma dica muito importante é a hidratação constante, evitando a boca a ficar seca e a descamação da mucosa, que foram as placas brancas na língua. As Pastilhas Black is White, encontradas na faixa de 20,00 reais nas drogarias, são enxaguantes bucais em formato próprio para mascar e que ajudam a manter a higiene bucal ao lado da hidratação. Dr. Hugo Lewgoy, formado pela USP, reforça: "Além de moderar no consumo de álcool, é importante ingerir, no mínimo, 2 litros de água por dia para garantir a boa qualidade e a quantidade suficiente de saliva, evitando a formação da saburra lingual.”

Ar perfumado

Antes de sair de casa, é importante o uso de desodorantes. A quantidade de tempo que se fica fora de casa durante um festival pode variar de poucas a muitas horas. A dermatologista Flávia Brasileiro explica: “O suor excessivo pode aumentar a proliferação de bactérias e fungos na pele, especialmente em áreas de dobras, como axilas, virilhas e pés. Isso favorece o mau cheiro, conhecido na Dermatologia como bromidrose”. Além de ser indicado o uso de roupas leves, visando o conforto, outro produto que ajuda no combate do famoso CC é o Powder Fine, um talco para o corpo e com inibição de produção de suor. É encontrado em farmácias a partir de 40 reais.

Maquiagem

Além de shows, é importante posar para as fotos com os amigos em ativações, na frente do palco e mais, tudo isso para aquele famoso "dump" das redes sociais com os melhores momentos. A farmacêutica Maria Eugênia Ayres dá dicas de como manter a maquiagem em dia: “Antes da maquiagem, utilize um cleanser hidratante suave que não retire o óleo da pele, faça esfoliação com produtos naturais e/ou enzimáticos para remoção das células mortas, e utilize um primer ou sérum formulado com propriedades hidratantes, como o Hyaxel, um ácido hialurônico de baixo peso molecular vetorizado pela molécula de silício que trará alta hidratação para a pele". O Hyaxel pode ser encontrado em drogarias online a partir de 32,00.

Leia também: 2 sucessos dos anos 2000 que retornam às telonas e tudo o que você precisa saber

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

Mariah Careykaty perryBackstreet Boyscamila cabelloThe Town

Leia também

UAU!

Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticos - Foto: Getty Images

Confira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica

TRAGA A PIPOCA

Clássicos dos anos 2000 retornam aos cinemas - Foto: Divulgação

2 sucessos dos anos 2000 que retornam às telonas e tudo o que você precisa saber

MÚSICA

5 artistas que vão tocar no The Town para você renovar sua playlist - Fotos: Reprodução/Instagram

5 artistas que vão tocar no The Town para você renovar sua playlist - CARAS Indica

MÚSICA

The Runarounds é destaque da Amazon Prime Video - Foto: Getty Images

5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo - CARAS Indica

VEM AÍ!

Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporada - Reprodução/Aline Arruda/Netflix

Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica

Saiba mais!

Série 'Refém' indicada no Top 10 da Netflix - Reprodução/Netflix

Entre os mais vistos da Netflix: veja o que realmente vale o seu tempo - CARAS Indica

Últimas notícias

Jay-Z e BeyoncéBeyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticosConfira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
Margot RobbieAbusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
Vini Jr e Virginia FonsecaFuturo de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila FantinEspecialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
João Gordo mudou estilo de vida após diagnósticoMédica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
The Town: quatro itens para não pagar mico no festival4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
Elize FleuryEstrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noivaMiguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade