10 lugares gratuitos em São Paulo para aproveitar no calor

A temperatura subiu em São Paulo e a CARAS Brasil separa dez lugares na capital paulistana para você aproveitar o final de semana; saiba tudo

A temperatura subiu em São Paulo! Com a nova onda de calor chegando com máximas de 30° e mínimas de 15° até o domingo (24), é bom se preparar com muita água, ventiladores e locais para turistar na capital paulistana com o clima mais quente. Abaixo, a CARAS Brasil separa locais gratuitos para aproveitar durante os dias quentes.

1. Parque do Ibirapuera

O Ibirapuera é o queridinho dos paulistanos e turistas, com mais de 1,5 milhão de m² de áreas verdes. Além de lagos, ciclovias e espaços para piqueniques, ele abriga museus e o famoso Auditório projetado por Oscar Niemeyer. É um refúgio incrível para fugir do calor embaixo das árvores. Se quiser, dá até para aproveitar exposições e atividades culturais gratuitas.

2. Parque Estadual Villa-Lobos

Esse parque é uma ótima pedida para quem curte espaço aberto e lazer ativo. Tem ciclovias, quadras, aparelhos de ginástica e até uma biblioteca temática da música. O bosque de Mata Atlântica garante um clima fresquinho mesmo nos dias mais quentes. É perfeito para passar uma tarde tranquila ou fazer exercícios sem gastar nada.

3. Parque da Independência (Museu do Ipiranga)

Um lugar que une história e natureza. O parque tem jardins ao estilo europeu, áreas verdes amplas e vista para o Museu do Ipiranga, um dos cartões-postais da cidade. Ótimo para caminhar, descansar à sombra e aproveitar o clima mais leve do jardim. Nos fins de semana, costuma ter famílias, esportistas e até apresentações culturais.

4. Parque Trianon

Localizado na Avenida Paulista, o Trianon é um respiro verde em meio ao agito urbano. Suas trilhas cercadas de árvores altas tornam o espaço um oásis de frescor no calor paulistano. Apesar de pequeno, é um dos parques mais antigos da cidade, cheio de história e esculturas. Bom para uma pausa rápida durante um passeio pela Paulista.

5. Parque do Povo

Esse parque moderno na região da Faria Lima é bem organizado e tem de tudo um pouco: quadras, aparelhos de ginástica, ciclovia e até um jardim sensitivo com ervas aromáticas. O gramado central é convidativo para piqueniques e descanso. É uma ótima opção para quem busca sombra e tranquilidade sem sair da cidade.

6. Vale do Anhangabaú

No coração do Centro de SP, o Vale do Anhangabaú mistura história e lazer. Os jardins e chafarizes trazem um pouco de frescor, enquanto os prédios ao redor contam a história da cidade. O local recebe eventos culturais e shows gratuitos, mas mesmo nos dias comuns vale a visita para sentar e observar a vida urbana.

7. Sesc 24 de Maio

Esse SESC é um verdadeiro refúgio contra o calor. O destaque é a piscina no terraço, com vista panorâmica para o Centro de São Paulo. Além disso, o prédio conta com exposições, biblioteca, restaurante e áreas de convivência climatizadas. Mesmo sem piscina, só de andar pelo espaço já é uma pausa refrescante e cultural.

8. Itaú Cultural

Na própria Avenida Paulista, o Itaú Cultural é um centro de arte e cultura com entrada gratuita. O prédio tem ar-condicionado, o que já ajuda muito no calor. Lá você encontra exposições, shows, peças de teatro e um espaço multimídia que valoriza a cultura brasileira. Além de se refrescar, dá para 'mergulhar' em arte e conhecimento.

9. SESC Avenida Paulista

O SESC Paulista tem um mirante no 17º andar com vista incrível para a cidade, ideal para pegar uma brisa fresca. O espaço também oferece exposições, música, teatro e oficinas — tudo acessível e gratuito. É o tipo de lugar onde você consegue escapar do calor e ainda sair enriquecido culturalmente.

10. Avenida Paulista aos domingos

Quando a Paulista fecha para os carros, a avenida se transforma em um grande parque urbano. Dá para andar de bicicleta, caminhar, ver artistas de rua, visitar feirinhas e entrar nos centros culturais ao redor. O movimento de pessoas cria uma energia vibrante, mas ainda é possível encontrar sombras e paradas refrescantes nos prédios culturais.

Leia também: 8 filmes de terror lançados em 2025 que são imperdíveis

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: