8 filmes de terror lançados em 2025 que são imperdíveis

O ano de 2025, até o momento, tem se tornado campeão em filmes de terror. Pensando nisto, a CARAS Brasil separou seis títulos já lançados e mais dois que chegam em breve aos cinemas para qualquer fã do gênero colocar na lista e assistir quanto antes.

Faça Ela Voltar

Um filme de terror psicológico que explora o sobrenatural a partir de uma tragédia pessoal. A história segue dois meio-irmãos que, após a morte do pai, vão para um lar adotivo. Eles encontram um antigo ritual para trazer a mãe de volta, mas descobrem que invocar os mortos tem consequências aterrorizantes. O filme explora temas como luto, culpa e o perigo de tentar desafiar as leis da natureza. Dirigido por Danny e Michael Philippou (Fale Comigo), se encontra com 89% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes.

Juntos

Juntos acompanha o casal Tim (Dave Franco) e Millie (Alison Brie). A relação frágil é levada ao limite após a mudança para uma cidade isolada no interior dos Estados Unidos. O que parecia ser uma chance de recomeço logo se transforma num pesadelo quando fenômenos sobrenaturais passam a afetar não apenas o relacionamento, mas também suas mentes e corpos. Dirigido por Michael Shanks, se tornou um dos mais bem avaliados este ano, com 91% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes.

A Hora do Mal

Um filme de terror sombrio e atmosférico que se concentra na história de uma comunidade que é aterrorizada quando todas as crianças, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite. O filme é conhecido por sua tensão crescente e sustos eficazes, e por sua abordagem com múltiplas narrativas interconectadas que desenvolvem o mistério central a partir de diferentes pontos de vista. Dirigido por Zack Cregger (Noites Brutais) e estrelado por Julia Garner (Quarteto Fantástico), estreou com 100% de aprovação crítica e se encontra com ótimos 94% atualmente.

Extermínio: A Evolução

Uma nova abordagem no universo de filmes de zumbis. O filme explora como a raiva se manifesta e se espalha em uma sociedade que tenta se reconstruir. A história segue um grupo de sobreviventes que busca uma cura para a infecção, enquanto lida com as dificuldades de um novo mundo pós-apocalíptico e os desafios da própria natureza humana. Danny Boyle, diretor do primeiro da franquia, volta no comando deste aqui - com 88% de aprovação crítica.

Premonição 6: Laços de Sangue

O sexto filme da franquia que se baseia na premissa de que a Morte persegue aqueles que a enganaram. Desta vez, um grupo de estudantes universitários escapa de um desastre, mas descobre que a Morte não gosta de ser traída. Os diretores Zach Lipovsky e Adam B. Stein pegam a essência da franquia e colocaram no mundo a sequência de maior aprovação crítica - 92%.

Pecadores

Um verdadeiro suspense psicológico que mergulha nas profundezas da natureza humana. A trama segue um detetive que investiga uma série de crimes brutais. À medida que a investigação avança, ele descobre que as vítimas e os suspeitos estão ligados por pecados e segredos que parecem ter vindo à tona por uma força maior. O detetive se questiona sobre as fronteiras entre o bem e o mal. Zack Cregger trouxe um dos, até então, favoritos a concorrer ao Oscar. A crítica especializada rasgou elogios e aprovou o longa com 97% no Rotten Tomatoes.

Para fica de olho!

Telefone Preto 2

A sequência do sucesso de terror de 2022. O filme continua a história de Finney Shaw (Mason Thaemes), que agora vive com sua irmã. Eles tentam seguir suas vidas após os horrores que enfrentaram, mas um novo mal surge e o telefone preto volta a tocar. Finney é forçado a confrontar seus traumas novamente, enquanto novos personagens são introduzidos, todos conectados pelo mesmo terror. Scott Derickson volta para a direção. Chega aos cinemas em outubro.

Invocação do Mal 4

O quarto filme da famosa franquia de terror baseada nos casos paranormais investigados por Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Neste capítulo, o casal Warren enfrenta um dos casos mais aterrorizantes de suas carreiras, investigando uma possessão que os leva a um local sinistro e a uma entidade demoníaca que os desafia como nunca antes. A trama explora as profundezas do mal e a fé do casal. Sob a direção de Michael Chaves, o novo filme chega aos cinemas em setembro.

