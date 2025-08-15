10 destinos mais procurados e imperdíveis no Brasil para 2025

Descubra os 10 destinos mais procurados no Brasil em 2025, de praias paradisíacas a cidades históricas, perfeitos para sua próxima viagem!

O Brasil é um país rico em belezas naturais, cultura vibrante e destinos turísticos para todos os gostos. Se você está planejando sua próxima viagem, confira os destinos mais procurados pelos brasileiros em 2025. De praias paradisíacas a cidades históricas, estes lugares são ideais para quem busca novas experiências e lembranças inesquecíveis.

1. Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro segue sendo um dos destinos mais procurados, tanto por brasileiros quanto por turistas internacionais. Com suas famosas praias, como Copacabana e Ipanema, e monumentos icônicos como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, a cidade oferece uma mistura de cultura, lazer e belezas naturais. Não deixe de explorar também o sabor da gastronomia local e os bairros históricos, como Santa Teresa e Lapa.

2. Salvador

A capital baiana é um destino imperdível para quem deseja mergulhar na cultura afro-brasileira e explorar suas raízes históricas. Com o Pelourinho, suas igrejas coloniais, o Mercado Modelo e as praias de águas mornas, Salvador oferece uma experiência rica em história, música e gastronomia. Além disso, não deixe de visitar o famoso Elevador Lacerda e experimentar o acarajé nas barracas de rua.

3. Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu é, sem dúvida, um dos destinos turísticos mais impressionantes do Brasil. Conhecida por suas majestosas cataratas, uma das sete maravilhas naturais do mundo, a cidade também oferece a chance de visitar a Usina de Itaipu e explorar a cultura dos povos indígenas da região. A combinação de natureza exuberante e infraestrutura de qualidade faz de Foz do Iguaçu um destino perfeito para todas as idades.

4. Florianópolis

A ilha de Florianópolis é o destino ideal para quem busca praias paradisíacas, ótima gastronomia e um clima ameno o ano todo. Além das conhecidas praias de Jurerê Internacional, Campeche e Barra da Lagoa, a cidade também é famosa pelo seu mix de influências culturais e eventos de turismo durante o ano inteiro. Florianópolis é um destino perfeito para quem quer relaxar e aproveitar a natureza.

5. Gramado

Gramado, na Serra Gaúcha, é um destino que atrai visitantes durante o ano inteiro, mas especialmente no inverno, quando a cidade fica ainda mais charmosa. Famosa por sua arquitetura de estilo europeu, festivais de cinema, chocolates artesanais e vinhos, Gramado oferece uma experiência acolhedora e única. O Natal Luz, realizado anualmente, é uma atração imperdível para quem visita a cidade.

6. Lençóis Maranhenses

Os Lençóis Maranhenses são um dos cenários mais surpreendentes do Brasil, com suas vastas dunas e lagoas de águas cristalinas. Localizado no Maranhão, esse parque nacional oferece uma experiência única de contato com a natureza. A cidade de Barreirinhas é a base para explorar o parque, com passeios de barco e caminhadas pelas dunas. Ideal para quem ama ecoturismo e aventura.

7. Pantanal

O Pantanal é um dos maiores biomas do mundo e oferece uma experiência única de turismo ecológico. Localizado principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a região é o paraíso dos amantes da vida selvagem. Os passeios de observação de animais, como onças, capivaras e jacarés, são algumas das atrações mais procuradas. Além disso, a culinária pantaneira e o contato com os pescadores e ribeirinhos enriquecem ainda mais a experiência.

8. São Paulo

São Paulo, a maior cidade do Brasil, continua a ser um destino popular para quem busca cultura, gastronomia e entretenimento. Com suas inúmeras opções de museus, teatros, shoppings e restaurantes renomados, a cidade nunca deixa de surpreender. O Mercado Municipal, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e a Avenida Paulista são apenas alguns dos pontos turísticos que você não pode perder.

9. Amazônia

A região amazônica continua a ser um destino de grande procura, com turistas em busca de imersão na natureza e cultura locais. Manaus, a porta de entrada para a floresta, oferece acesso aos rios e à fauna exuberante da região. Passeios de barco, visitas a comunidades ribeirinhas e caminhadas pela selva são algumas das experiências mais procuradas por quem deseja vivenciar a grandiosidade da maior floresta tropical do planeta.

10. Paraty

Paraty, com sua arquitetura colonial preservada, é um destino encantador para quem busca tranquilidade e cultura. Localizada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, a cidade é famosa por suas ruas de pedra, igrejas históricas e belas praias. Paraty também é um excelente ponto de partida para explorar as ilhas e baías da região.

