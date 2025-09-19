Vinícius Nascimento emociona ao falar da amizade com Aline Patriarca: ‘Um pelo outro’

À CARAS TV, Vinícius Nascimento relembra como a amiga previu a entrada dos dois no BBB 25 e explica como suas diferenças fortalecem a amizade

Amizade antes, durante e depois do reality. É assim que Vinícius Nascimento descreve seu companheirismo com a melhor amiga, Aline Patriarca. Considerados uma dupla que deu muito certo, os dois caíram nas graças do público ao mostrarem uma parceria que, segundo Vini, era fundamental para a sobrevivência no jogo.

Em um bate-papo com a TV CARAS, o ex-brother se declarou para a amiga: “Ela tem uma sensibilidade absurda. E a gente é muito a balança, totalmente diferente, isso que deixa esse elo tão grande”.

Vini também contou como foi a entrada para o BBB e a seletiva para o reality. Segundo ele, tentou entrar quatro vezes consecutivas – e Aline esteve com ele em todos os momentos.

“É muito engraçado que, na minha segunda tentativa, eu contei para a Aline que eu tinha feito a seletiva virtual em uma festa. Ela ficou feliz e a gente começou a pular… Ela falou ‘Vini, vai dar certo!’ Não deu certo, mas depois ela começou a falar: ‘Imagina se a gente entrar juntos um dia?’ […] A Aline é muito sensitiva”.

“Quando teve a oportunidade, pensamos ‘vamos juntos nessa loucura?’ ‘vamos’. A gente fala muito de como a gente teve esse laço mais forte ainda. A gente é tido como uma dupla que deu muito certo, a amizade falava mais alto. A gente tava lá um pelo outro”, completou.

Vinícius Nascimento revela como a coragem o fez realizar sonhos

Durante a conversa, Vini também destacou sua coragem: ele disse que conseguiu chegar onde sempre quis porque não teve medo do novo, seja na faculdade, viagens e até mesmo no BBB.

“Vinícius é um cara do interior da Bahia, uma cidade pequena, de uma família simples, mas sempre sonhou muito e sempre foi muito corajoso. Eu não só sonhava, eu tinha coragem para ir onde precisava ir. Eu conseguia trabalhar muito bem com medo. Eu nunca tive tempo para sentir medo das coisas”.

“O Vinícius lá de trás é um cara que sempre sonhou muito e com certeza tem muito orgulho desse cara que está aqui hoje, vivendo o que tô vivendo, fazendo o que tô fazendo”, finalizou.

Leia também: Vinícius Nascimento, do BBB 25, revive memórias da infância: ‘Sempre fazia’