Vinícius Nascimento, do BBB 25, revive memórias da infância: 'Sempre fazia'

Ex-BBB Vinícius Nascimento relembra memórias afetivas em entrevista à CARAS Brasil

Carismático, afetuoso e dono de um talento especial na cozinha, Vinícius Nascimento conquistou não só os colegas de confinamento no BBB 25, mas também o público de todo o Brasil. Agora, fora da casa mais vigiada do país, o baiano segue espalhando afeto — desta vez, em forma de comida.

Neste sábado, 3, ele marca presença no Receitas, projeto gastronômico da Globo, para compartilhar uma de suas lembranças mais doces: a receita de um bolo de flocão de milho que carrega os sabores e as emoções das festas de São João de sua infância.

“Essa receita, lembro que minha mãe (Marlene) sempre fazia, principalmente na época do São João, que é nossa Festa Junina lá no Nordeste. Então, tem muita memória afetiva neste bolo, e é a receita predileta da minha irmã mais velha (Aline Nascimento)”, relembra Vinícius, emocionado, com exclusividade à CARAS Brasil.

Durante o reality, o ex-brother adaptou a receita dentro do confinamento para comemorar o aniversário de Renata, que mais tarde se consagraria como a grande campeã da edição. Ele incrementou com ingredientes disponíveis na Xepa do reality, o lado com menor regilia na casa, e criou um recheio simples de calda de goiabada.

Cheio de carisma e histórias que aquecem o coração, Vinícius mostra que sua conexão com a cozinha vai além do sabor: é uma ponte com suas raízes, suas lembranças e o amor de sua família. Agora após o término do programa, Vinícius deixa no ar a possibilidade de seguir criando receitas especiais para suas redes sociais.

Até o meio desta semana, ele estave em Santo Antonio de Jesus, na Bahia, e foi recebido com uma carreata. O agora influenciador digital reviveu memórias com familiares e desembarcou em São Paulo na última quinta-feira, 1º, para gravar ações publicitárias.

