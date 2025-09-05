CARAS Brasil
Zizi Possi revela problema de saúde que a afastou dos palcos

Pronta para retornar em nova turnê, cantora Zizi Possi revela que teve que enfrentar cirurgia necessária para tratar problema de saúde

por Izabella Nicolau
Publicado em 05/09/2025, às 18h07

Zizi Possi
Zizi Possi - Foto: Reprodução / Instagram

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Zizi Possi, de 69 anos, revelou o motivo que a manteve afastada dos palcos por longos meses, despertando preocupação entre os fãs e admiradores.

A cantora enfrentou um grave problema de coluna que a obrigou a ficar internada entre 18 de dezembro e o fim de fevereiro, período em que precisou passar por uma cirurgia decisiva para recuperar os movimentos.

Segundo a artista, as dores foram tão intensas que nem mesmo a morfina era suficiente para controlá-las. Zizi contou que passou dez anos vivendo com dor constante, dependente de medicamentos, até que ouviu do médico que, sem uma nova cirurgia, poderia perder os movimentos das pernas.

Zizi também relembrou que passou por um período delicado de recuperação após a cirurgia, precisando de meses de fisioterapia para voltar a se movimentar com autonomia. Ela destacou que chegou a recusar projetos importantes por conta das dores intensas e da dificuldade de locomoção. Após o procedimento, ela afirma que está bem e pronta para retomar sua agenda: "Hoje sei que vou ter dor aqui e ali, mas estou sabendo lidar com isso numa boa", disse.

Durante esse tempo longe dos palcos, Zizi se manteve próxima da filha, Luísa Possi, e dos netos, Lucca e Matteo, que, segundo a cantora, foram fundamentais para dar força emocional no período de recuperação.

Além da cirurgia recente, Zizi já havia enfrentado outros desafios de saúde ao longo da carreira, incluindo uma depressão diagnosticada em 2001 e episódios anteriores de complicações na coluna. Mesmo com as dificuldades, ela celebra o retorno aos palcos e a oportunidade de reencontrar o público.

Nova turnê “Choro das Águas” em prol das vítimas de enchentes no Sul

A retomada de Zizi Possi começa com o show Choro das Águas, que marca uma nova fase de sua trajetória. A turnê estreia em Belo Horizonte e terá datas confirmadas no Teatro Village Mall no Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro, além de apresentações em São Paulo e Porto Alegre.

Com direção do irmão, José Possi Neto, o espetáculo tem um repertório eclético, que reúne clássicos da carreira e músicas inéditas. Além disso, a bilheteria das primeiras apresentações será destinada a instituições que apoiam vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

