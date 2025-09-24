Viih Tube abre o jogo sobre libido no pós-parto e especialista alerta: ‘Não é um botão de liga e desliga’

A influenciadora Viih Tube relata a nova rotina com o marido após maternidade e sexóloga explica como o pós-parto afeta a vida íntima do casal

A influenciadora Viih Tube (25) decidiu compartilhar com os seguidores uma experiência que, segundo ela, ainda é pouco discutida: a queda de libido no pós-parto. Mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses, frutos do relacionamento com o ex-BBB Eliezer, a criadora de conteúdo descreveu em detalhes como se sentiu nesse período.

“O bebê sai e qualquer vontade existente vai embora junto no pós-parto. Temos que falar mais sobre isso. Eu não tinha vontade de nada, zero, menos um. Eu ficava até mal com isso, porque já tinha passado tempo e a vontade não voltava. É realmente hormonal e tem vários fatores envolvidos com o corpo estar voltando para o lugar“, revelou Viih.

Além disso, ela destacou que muitas mulheres passam por situações semelhantes e sentem vergonha de expor o assunto. Por isso, decidiu dividir sua vivência. Viih contou ainda que uma amiga indicou um medicamento natural para estimular a libido, recurso que a ajudou a enfrentar o puerpério com mais tranquilidade.

A influenciadora explicou que a compreensão de Eliezer foi essencial: “Eu só senti vontade de transar novamente após 60 dias — o que, segundo experts, é totalmente natural e, inclusive, recomendado. Eu tenho muita sorte de ter um marido em casa que me respeita muito. É o momento do puerpério e ele respeitou a minha vontade”, afirmou. Esse apoio, segundo especialistas, é um fator determinante para que a mulher viva a recuperação pós-parto de forma saudável.

Especialista reforça importância do diálogo

Para aprofundar o tema, a CARAS Brasil conversou com a sexóloga e terapeuta sexual Bárbara Bastos, que destacou a necessidade de empatia.

“O apoio emocional do parceiro durante a gravidez e o pós-parto é fundamental. Não é possível passar por essa fase tão intensa sem compreensão e respeito mútuo. A mulher enfrenta uma sobrecarga significativa, com medos e preocupações, além das mudanças fisiológicas que ocorrem em seu corpo. Isso inclui a recuperação física, a alteração nos hormônios, o cansaço e a falta de energia, que impactam diretamente seu humor”, explicou.

Em seguida, Bárbara reforçou: “É essencial que o parceiro seja um suporte emocional. A mulher se doa muito durante a gravidez, no parto e na amamentação, especialmente nas madrugadas. Por isso, o marido deve ser o principal apoio, tanto físico quanto psicológico. Quando ele oferece acolhimento, segurança e força, isso faz uma grande diferença. Esse suporte permite que a mulher enfrente esses desafios com mais tranquilidade, reduzindo a ansiedade, pois ela sabe que tem alguém ao seu lado, alguém que ama e com quem decidiu construir uma vida juntos. Essa parceria é indispensável e deve ser exigida“.

Desejo não é um botão de liga e desliga

Em outro ponto da conversa, a sexóloga destacou que o desejo sexual não é imediato:

“É fundamental que os casais entendam que o desejo sexual não é um botão de liga e desliga. Não é uma decisão simples de ‘eu quero agora’. O desejo não é algo espontâneo e, no pós-parto, essa complexidade se intensifica. Após a chegada do bebê, ocorrem diversas mudanças emocionais e físicas que afetam o desejo sexual. Tentar criar uma rotina para estimular o desejo pode não ser eficaz, pois há outras questões impactando essa área da vida do casal”.

Ela acrescentou que, muitas vezes, a educação sexual é falha:

“O que vemos em novelas, filmes e revistas cria uma expectativa irreal. É comum pensar que o desejo surge naturalmente, mas a realidade é diferente. Portanto, é crucial entender que o desejo sexual, especialmente em relacionamentos longos, precisa ser trabalhado. Isso envolve ajustes tanto na rotina individual da mulher, que podem não estar diretamente relacionados ao sexo, quanto na vida sexual do casal. Esses ajustes são essenciais para que a mulher possa desenvolver novamente o desejo”.

Intimidade além do sexo

Bárbara reforça que conexão vai muito além do ato sexual: “A intimidade vai além do sexo; ela envolve toques, carícias e momentos de conexão que, muitas vezes, os casais deixam de lado ao longo do relacionamento. Isso se torna ainda mais evidente após a chegada de um filho, pois a dinâmica do casal muda significativamente. A rotina que antes era apenas do casal agora se expande para incluir as responsabilidades de cuidar de um bebê. É crucial que eles não deixem essa intimidade escapar. Para isso, é fundamental fortalecer a comunicação. Conversar de forma carinhosa e acolhedora, sem julgamentos ou inseguranças, é essencial”.

Logo depois, a especialista completou: “É normal ter inseguranças nesse momento delicado, e é importante expressá-las. Falar sobre os sentimentos, compartilhar carinhos, toques e beijos ajuda a manter essa conexão. Isso não só reforça a intimidade, mas também proporciona segurança e acolhimento, que são vitais para o relacionamento nesse novo capítulo”.

Atenção aos medicamentos naturais

Viih Tube relatou ter usado um suplemento natural, mas Bárbara faz um alerta importante: “Antes de usar qualquer suplemento é importante conversar com um profissional de saúde. Cada organismo reage de um jeito e a prioridade é a segurança da mãe e do bebê”.

Para mulheres que enfrentam a mesma situação, a terapeuta sugere um caminho em etapas: “O primeiro passo é a aceitação. Se a mulher está passando por dificuldades, é fundamental que ela reconheça isso internamente. A partir desse momento, o segundo passo é comunicar-se com o parceiro. É importante que ela compartilhe o que está sentindo, pois a intimidade é uma questão que envolve o casal, não apenas uma responsabilidade individual. Se a mulher ainda tiver dificuldades em expor esses sentimentos, o caminho seguinte é buscar ajuda profissional. Consultar uma terapeuta sexual ou uma psicóloga especializada pode ser muito benéfico. Hoje em dia, com as redes sociais e as indicações disponíveis, encontrar um profissional qualificado é muito mais acessível do que anos atrás”.

Por fim, ela conclui: “Em resumo, o processo envolve aceitação, comunicação com o parceiro e, se necessário, buscar ajuda profissional, garantindo que o casal enfrente essa jornada juntos”.

Conselho final para as mães

Encerrando a entrevista, Bárbara deixou uma mensagem de acolhimento: “É importante entender que é completamente normal não retornar à vida sexual de antes imediatamente após o parto. As mulheres passam por diversas mudanças mentais, psicológicas, hormonais e físicas que podem impactar o desejo sexual. Reconhecer isso é o primeiro passo para aceitar a nova realidade. A comunicação com o parceiro é fundamental. É essencial expressar o que está sentindo, pois vocês estão juntos nessa jornada. Não se trata de um problema individual, mas de um desafio que o casal enfrenta em conjunto. Conversar abertamente sobre esses sentimentos ajuda a fortalecer a conexão. Além disso, é importante admitir se precisar de ajuda. Não há problema algum em buscar apoio profissional, especialmente em questões relacionadas à sexualidade, que muitas vezes não são discutidas abertamente. Esse reconhecimento pode ser um início significativo para que a mulher se sinta mais confortável e segura em sua intimidade”.

