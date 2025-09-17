Viih Tube revela detalhes da festa de 1 ano do filho: ‘Uma coisa diferente’

Animada para o aniversário de 1 ano do filho, Ravi, a influenciadora Viih Tube entregou detalhes de como será a festa do caçula

Viih Tube já entrou em contagem regressiva para o aniversário de 1 ano do filho caçula, Ravi, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer. Nesta quarta-feira, 17, a influenciadora digital e empresária revelou ao público alguns detalhes sobre a festa do pequeno, prevista para acontecer em novembro.

De acordo com Viih, ela deseja organizar um evento bastante diferente das festas luxuosas da primogênita, Lua, de 2 anos atualmente. Com isso, o aniversário de Ravi terá um clima rural e será comemorado em uma fazenda. Por meio das redes sociais, a mãe dos bebês explicou por que está tão empolgada para celebrar o primeiro ano do menino.

“Hoje viemos ver onde será a festinha do Ravi. É uma festinha muito especial pra mim. A da Lua também foi, mas a do Ravi… depois de tudo o que ele passou, 1 aninho cheio de saúde. Quis uma coisa diferente, mais fazenda e mais rural “, declarou a influenciadora. Em seguida, Viih Tube contou qual será a programação do evento.

“ As crianças vão passar o dia com os bichinhos. Vai ter um cronograma para dar comida para os bichinhos, ordenhar vaca e conhecer essa fazendinha maravilhosa. Vai ser muito legal. Vim ver onde vai ser a mesa do bolo, os shows. Vai ser uma vibe muito casa da minha avó, estou nostálgica aqui dentro“, disse ela.

Ao longo do vídeo publicado, a esposa de Eliezer aparece conversando com os organizadores da festa, planejando cada detalhe. Viih Tube também revelou que o local terá um espaço reservado para as crianças dançarem, além de diversos brinquedos infláveis no gramado.

“ Quero que seja o oposto da festa da Lua, quero outra pegada, porque já aproveitei a pegada luxuosa, agora quero uma pegada rural. Quero explorar o pé na areia e a grama. A festa vai ser no máximo para 100 pessoas. Não pode passar “, concluiu a mamãe de Ravi e Lua.

Os preparativos para o casamento de Viih Tube e Eliezer

Mais cedo, Viih Tube usou as redes sociais para atualizar os internautas sobre os preparativos para oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Em um vídeo compartilhado, a ex-BBB revelou que o casal começará a visitar, nesta quarta-feira (17), os locais onde será realizada a cerimônia.

“Eu vou primeiro no lugar em que vai ser a festinha de um ano do Ravi. Depois, vou visitar três lugares para o casamento. Hoje, amanhã e sexta, eu e Eli vamos em mais de oito lugares. Eu realmente estou muito indecisa porque nunca foi meu sonho casar, e nem do Eli. Ele nunca se imaginou casado, e nem eu. Eu sempre me imaginei mãe, era meu sonho da vida“, declarou.

E complementou: “O sonho do casamento, eu não sabia nem do que eu gostava. Se de uma coisa mais palácio, mais praia ou arborizada. Então, fui pesquisando bastante e escolhi oito lugares que acho que têm um pouco a pegada do Eli e a minha. Ele não está muito preocupado agora, mas eu quero que ele goste. Depois, ele vai gostar, porque na festa de 1 ano da Lua [de 2 anos e meio] foi assim“.

