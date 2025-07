Vera Fischer desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Costuma se manifestar de forma súbita'

Vera Fischer tornou público um diagnóstico que recebeu. A atriz desabafou que o problema em sua saúde à deixou 'completamente prostrada'

No final do ano passado, a atriz Vera Fischer (73) usou as redes sociais para desabafar sobre uma questão em sua saúde. Hoje, ela está recuperada, mas à época confessou que recebeu o diagnóstico de influenza. Para enteder mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista.

Em novembro de 2024, Vera Fischer apareceu nas redes sociais sem filtro e falou sobre o problema em sua saúde: "Lá vai: influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido", contou.

O que diz o especialista?

O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), explica o que é a influenza.

"Comumente chamada de gripe, é uma infecção respiratória aguda causada por vírus do tipo Influenza A, B, C e D, sendo os tipos A e B os mais responsáveis por epidemias sazonais em humanos, ou seja, doenças que podem ocorrer com maior frequência em determinados períodos, como vemos na relação da Influenza com o inverno", declara.

Exige atenção!

No ano de 2022, a Organização Mundial da Saúde , OMS, advertiu que a infecção pela gripe influenza volta a atingir patamares anteriores ou até mais altos do que no auge da Covid-19. Por isso, o Dr. Igor Marinho alerta: "A influenza costuma se manifestar de forma súbita e com sintomas mais intensos que um resfriado comum". Os sinais típicos incluem:

Febre alta (38–39 °C) e calafrios;

Tosse seca;

Congestão ou coriza nasal;

Dor de garganta;

Dores musculares e nas articulações;

Dor de cabeça;

Fadiga intensa;

Olhos irritados

Em alguns casos, pode haver também diarreia e desconforto abdominal

Existe tratamento?

O tratamento combina medidas sintomáticas, medicações antivirais e cuidados gerais. Das principais recomendações, se destacam repouso e hidratação, associados a alimentação leve e fracionada. Uso de medicamentos para sintomas como paracetamol ou anti-inflamatórios para febre e dores.

"Após avaliação médica, pode-se usar ainda o antiviral oseltamivir, que é indicado para casos de síndrome gripal com risco ou complicações. Em caso de agravamento do quadro (febre alta, dificuldade respiratória, confusão mental), deve-se procurar avaliação médica imediata", finaliza o infectologista.

