Vanessa Lopes revela problemas de saúde e médico alerta: 'O coração também sofre'

Em entrevista para CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães explica como problema de saúde de Vanessa Lopes pode afetar o coração

A influenciadora Vanessa Lopes chamou a atenção ao contar que quase perdeu a voz por conta do uso frequente de cigarro eletrônico. O relato, feito recentemente, acendeu um sinal de alerta não apenas para os riscos respiratórios, mas também para os perigos silenciosos que o vape pode trazer à saúde cardiovascular.

Para entender melhor esses impactos, a CARAS Brasil conversou com o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, que reforça: o cigarro eletrônico está longe de ser inofensivo.

“Muitos jovens acreditam que o vape é uma alternativa mais segura ao cigarro tradicional, mas isso não é verdade. A nicotina presente nesses dispositivos aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca logo após o uso, o que sobrecarrega o coração. A longo prazo, esse hábito pode contribuir para arritmias e até infartos”, explica o especialista.

Vanessa relatou que a irritação nas cordas vocais quase comprometeu sua carreira, mas, segundo o médico, os danos podem ir além do que é visível.

“No caso da Vanessa, o problema apareceu de forma aguda na voz, mas é importante lembrar que o coração sofre de maneira silenciosa. O uso contínuo do cigarro eletrônico favorece processos inflamatórios e o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de doenças coronárias”, alerta Dr. Raphael.

O episódio vivido pela atriz joga luz sobre um tema cada vez mais presente entre jovens e adultos: o consumo do cigarro eletrônico, que, apesar de ter uma imagem de modernidade e até de estilo de vida, pode trazer consequências sérias.

“É essencial desmistificar essa ideia de que o vape é inofensivo. Ele pode prejudicar pulmões, garganta e também o sistema cardiovascular. O caso da Vanessa deve servir de exemplo de que é preciso cuidado e informação antes de se expor a esse risco”, finaliza o cardiologista.

