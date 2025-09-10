Vanessa Lopes revela problemas de saúde e médico alerta: 'O coração também sofre'

Em entrevista para CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães explica como problema de saúde de Vanessa Lopes pode afetar o coração
A influenciadora Vanessa Lopes chamou a atenção ao contar que quase perdeu a voz por conta do uso frequente de cigarro eletrônico. O relato, feito recentemente, acendeu um sinal de alerta não apenas para os riscos respiratórios, mas também para os perigos silenciosos que o vape pode trazer à saúde cardiovascular.
Para entender melhor esses impactos, a CARAS Brasil conversou com o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, que reforça: o cigarro eletrônico está longe de ser inofensivo.
“Muitos jovens acreditam que o vape é uma alternativa mais segura ao cigarro tradicional, mas isso não é verdade. A nicotina presente nesses dispositivos aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca logo após o uso, o que sobrecarrega o coração. A longo prazo, esse hábito pode contribuir para arritmias e até infartos”, explica o especialista.
Vanessa relatou que a irritação nas cordas vocais quase comprometeu sua carreira, mas, segundo o médico, os danos podem ir além do que é visível.
“No caso da Vanessa, o problema apareceu de forma aguda na voz, mas é importante lembrar que o coração sofre de maneira silenciosa. O uso contínuo do cigarro eletrônico favorece processos inflamatórios e o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de doenças coronárias”, alerta Dr. Raphael.
Leia também: Vanessa Lopes faz desabafo ao revelar que abandonou vício: 'Não foi fácil'
O episódio vivido pela atriz joga luz sobre um tema cada vez mais presente entre jovens e adultos: o consumo do cigarro eletrônico, que, apesar de ter uma imagem de modernidade e até de estilo de vida, pode trazer consequências sérias.
“É essencial desmistificar essa ideia de que o vape é inofensivo. Ele pode prejudicar pulmões, garganta e também o sistema cardiovascular. O caso da Vanessa deve servir de exemplo de que é preciso cuidado e informação antes de se expor a esse risco”, finaliza o cardiologista.
Ver essa foto no Instagram
Dr. Raphael Boesche Guimarães (CRM: 33565) é médico cardiologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo (2009), concluiu residência em Clínica Médica pela UFCSPA (2012) e em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (2014), onde também obteve o título de mestre na área (2017) e atualmente cursa doutorado. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS. É preceptor da residência médica em Cardiologia, além de integrar comissões científicas e ter vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais.
|Príncipe Harry reencontra o Rei Charles III depois de 1 ano e meio sem contato
|Marido de estrela de reality desabafa sobre estado grave da esposa após sétimo parto
|5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo - CARAS Indica
|Psicanalista alerta sobre culpa de Eduardo Sterblitch: 'Ciclo cruel'
|Reta final: saiba quando Odete Roitman morre em 'Vale Tudo'
|Gaby Spanic na Fazenda? Famosa dá spoiler de sua possível participação
|Que horas vai passar Vale Tudo? Mudança na programação mexe com horários de novelas
|Como está Raul Gil? Apresentador manda recado após receber alta hospitalar
|Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
|Na praia, Viih Tube choca com barriga retinha após cirurgias: 'Gente'