Vanessa Lopes faz desabafo ao revelar que abandonou vício: 'Não foi fácil'

Ex-participante do BBB 24, Vanessa Lopes contou que decidiu deixar vício para trás após médico informar que ela perderia a voz

A influenciadora digital e dançarina Vanessa Lopes usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de um assunto bastante delicado envolvendo sua saúde. Em seu perfil oficial, a jovem revelou que quase perdeu a voz devido ao vício em cigarro eletrônico.

Ao longo de seu relato, Vanessa contou que decidiu abandonar o uso do produto após um médico fonoaudiólogo a alertar sobre o perigo e gravidade da situação. De acordo com a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, o uso do cigarro eletrônico chegou a causar um calo na prega vocal, pneumonia, bronquite e agravamento de asma.

" Um certo dia, meu médico virou para mim e disse: ‘Você vai perder a sua voz’. E aí eu cortei o cigarro eletrônico da minha vida. Não foi tão fácil quanto parece, mas cortei ", declarou ela. Em seguida, Vanessa Lopes explicou como lidou com o processo após decidir largar o vício.

" Quando a gente tem um vício, a abstinência é bizarra, dói muito. Eu digo tanto psicologicamente como fisicamente. Se livrar de algo que você é viciado dói muito. Mas, com certeza, dói muito mais descobrir que você vai viver menos, perder seu pulmão e sua voz. Confia. Isso aí é bem mais assustador ", concluiu a dançarina.

Vanessa Lopes fez cirurgia devido ao vício

Durante o relato, Vanessa Lopes também contou que precisou fazer uma cirurgia devido ao calo na prega vocal. " Fiz um tratamento, mas não deu muito certo e tive que partir para a cirurgia. Eu tive que reaprender a falar e cantar, e estou até hoje nesse processo. Faz dois anos que fiz a cirurgia e ainda faço fonoaudiólogo e aula de canto para cicatrizar a prega vocal ", explicou.

" Eu tenho uma pergunta para você: você gosta de falar? De respirar? Gosta de viver? Ou gosta mais de fumar vape? Quando pensar que pode perder tudo isso por causa dele, você decide ", declarou Vanessa Lopes ao recordar a decisão de deixar o vício para trás.

A trajetória de Vanessa Lopes no BBB 24

Após a grande final do BBB 24, que consagrou Davi Brito como vencedor, os ex-participantes da temporada se reencontraram no 'BBB - A Eliminação', curtiram uma noite de festa e, para fechar com chave de ouro, escreveram recados em agradecimento ao público.

Em um caderno cedido pela produção, Vanessa Lopes, que apertou o botão de desistência do programa após relatar que já não se sentia bem lá dentro, escreveu uma breve mensagem a respeito de sua passagem no jogo.

"O BBB foi a jornada mais desafiadora, mas também foi incrível por ter me dado um novo propósito, por ter me mostrado que tudo tem um propósito e que o tempo cura tudo! Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada", declarou a ex-sister.

