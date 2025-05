Especialista fala sobre medo de Vanessa Lopes após cancelamento: 'Expectativas externas'

Em suas redes sociais, Vanessa Lopes falou sobre o seu medo de ir para a igreja e como desenvolveu o trauma após passar por uma onda de cancelamento

Nas últimas horas, Vanessa Lopes (23) voltou a ser assunto nas redes sociais ao relembrar um episódio traumático em sua vida. A ex-participante do BBB 24 confessou que sente medo de ir à igreja. O motivo? Há alguns anos, a influenciadora digital foi cancelada ao abrir sua relação pessoal com a igreja, mesmo após solicitar que esse assunto não fosse tocado durante uma entrevista.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro destaca que é completamente normal desenvolver medos após passar por episódios traumáticos: "Nosso cérebro, em sua busca eterna por proteção, muitas vezes associa certos estímulos ou situações ao sofrimento que vivenciamos. Isso é uma resposta natural do corpo e da mente, uma forma de nos manter seguros. Esses medos podem surgir como uma maneira de nos proteger de situações que possam causar dor novamente".

"Esse tipo de experiência pode acionar não apenas sentimentos de medo e insegurança, mas também questões mais amplas de pertencimento e aceitação (...) É importante entender que esses sentimentos de medo e insegurança não são raros, muitas pessoas enfrentam o que chamamos de "traumas sociais", que podem resultar de eventos que não são necessariamente físicos, mas que afetam a nossa psique e a nossa percepção de segurança no mundo", acrescenta.

A psiquiatra ainda diz que o fato de a influenciadora digital ser uma pessoa pública pode intensificar a pressão e a vulnerabilidade emocional em momentos de crise. "Quando alguém está em um holofote constante, as reações e opiniões do público podem se transformar em um eco amplificado das experiências privadas. O medo de ir à igreja pode não ser apenas um reflexo de sua própria dor, mas também da percepção, do julgamento e das expectativas externas sobre sua figura pública. Esse peso adicional pode dificultar ainda mais a capacidade dela de lidar com seus sentimentos, levando a um estado de isolamento e ansiedade", reforça.

"O não enfrentamento deste medo pode criar o fortalecimento de uma barreira emocional que pode distanciar tanto seu relacionamento com a fé quanto com o sentimento de pertencimento a uma comunidade e a ampliação dos medos, tornando um ciclo crescente de evasão e insegurança", finaliza.

