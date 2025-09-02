Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'

Tiago Abravanel abriu a intimidade ao falar do casamento; em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame avalia relato do ator
O ator Tiago Abravanel abriu o coração ao falar sobre o casamento duradouro com Fernando Poli, com quem está há 10 anos. Os dois, que oficializaram a união no civil em 2022, possuem uma ótima relação e são muito bem resolvidos quando o assunto é a união.
Em entrevista à 'Quem', Tiago falou um pouco sobre o relacionamento aberto do casal e explicou como tudo funciona. Segundo o neto de Silvio Santos (1930-2024), os dois costumam conversar regularmente sobre o acordo, incluindo a mudança ou inclusão de regras criadas por eles.
"É sobre a gente se respeitar, tanto as nossas individualidades, quanto as escolhas da nossa relação. Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar [....] Tem uma [regra] que hoje cabe, amanhã não cabe mais, depois pode caber de novo. Somos seres humanos, temos sentimentos, temos vontades, temos frustrações e isso tudo tem que estar sempre alinhado. E, quando não está alinhado, volta, conversa, discute, tem crise, fica sem falar, volta a conversar de novo, e assim vai. Não é uma coisa estática. Estamos mudando o tempo todo".
A CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que explica a declaração de Tiago Abravanel.
"Parece um acordo vivo que vai se ajustando conforme a experiência do casal. Isso é central, porque reduz a chance de ressentimento ou sensação de injustiça nesse tipo de relacionamento. E também parece que existe um respeito como princípio deles aqui", declara.
Ter um relacionamento aberto significa estar comprometido amorosamente com alguém, em um namoro ou um casamento, mas ter a liberdade, se assim quiser, de manter experiências românticas ou íntimas paralelas.
Segundo a psicóloga Lilian Vendrame, cada relacionamento é individual e precisa de uma comunicação entre os parcerios, seja monogâmico ou não: "Eu acho que não existe um segredo e nenhuma fórmula mágica", diz. "Cada parceiro precisa entender seus limites, desejos e inseguranças. Precisa haver uma comunicação transparente", finaliza a psicóloga.
Dra. Lilian Vendrame é psicóloga (CRP 06/65755) e neuropsicóloga especialista em adolescência. Formada em terapia cognitivo-comportamental, é especialista em psicologia analítica junguiana e possui capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP. Além disso, é autora do livro "Orientação construtiva: fortalecendo conexões entre mães e Adolescentes".
