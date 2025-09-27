Thiaguinho e Carol Peixinho vivem primeiros dias com Bento: pediatra explica cuidados essenciais

Pediatra explica os primeiros cuidados de Thiaguinho e Carol Peixinho com o filho Bento, desde a maternidade até o banho

A chegada de um bebê sempre transforma a vida dos pais — e com Thiaguinho e Carol Peixinho não poderia ser diferente. Desde o nascimento de Bento, em 19 de setembro, o casal tem vivido dias de adaptação e descobertas. Mas afinal, quais são os primeiros cuidados com um recém-nascido, da maternidade ao banho?

Para esclarecer as principais dúvidas de famílias que estão passando por esse momento especial, a CARAS Brasil conversou com o pediatra Miguel Liberato, que explicou de forma prática o que não pode faltar nos primeiros dias de vida de um bebê.

Primeiros cuidados após o nascimento

Logo nas primeiras horas de vida, os pais já precisam estar atentos a detalhes que fazem diferença no bem-estar do bebê.

Segundo o especialista: “Os primeiros cuidados incluem estimular o aleitamento materno o quanto antes, já que ele oferece calorias, gordura e imunidade importantes para o bebê. Também é essencial a higienização correta do coto umbilical, mantendo-o limpo e seco.”

Outro ponto destacado pelo pediatra é a importância de controlar a circulação de pessoas nesse início.

“Além disso, controlar as visitas é fundamental, pois a defesa do organismo nessa fase é menor e o bebê fica mais suscetível a infecções. Limitar contatos ajuda na adaptação da mãe e do bebê e favorece o início da amamentação.”

O momento do primeiro banho

Uma das maiores dúvidas das famílias é sobre o banho do recém-nascido. De acordo com Liberato, a atenção deve estar na temperatura e no tempo de duração:

“O banho deve acontecer em ambiente quente, com a água entre 37° e 37,5°, por no máximo 10 minutos. É recomendado esperar pelo menos 24 horas após o nascimento para o primeiro banho.”

E quando o assunto é o coto umbilical, o médico orienta simplicidade nos cuidados: “O coto umbilical deve ser mantido apenas limpo e seco, sem necessidade de antissépticos, salvo em algumas exceções.”

