Carol Peixinho encanta ao postar fotos com Bento e Thiaguinho: ‘Agora somos 3’

Carol Peixinho encheu as redes sociais de fofura na noite desta quarta-feira, 24, ao compartilhar fotos inéditas com o filho recém-nascido, Bento. O menino, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho, nasceu no último dia 19.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a influenciadora digital e o pagodeiro posaram com o herdeiro no colo. Para os registros em família, o casal surgiu com roupas brancas, enquanto o bebê usou uma touca e um macacão azul com detalhes brancos. A peça, aliás, foi personalizada com B.

Ao dividir os registros, Carol se derreteu: “Bento chegou… E com ele nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos FAMÍLIA, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito. Quando forem orar por nós, lembrem-se: agora há mais um ser lindo pra incluir nas suas orações… Agora somos 3!”, escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

O post recebeu diversas mensagens carinhosas. “Lindos”, disse o jogador de vôlei Bruninho. “Ahhhh muito amor! Coisa mais linda da tia! Pilar já está ansiosa pra conhecer o amigo dela”, escreveu a atriz Fernanda Paes Leme. “Como eu amo. Bem-vindos ao melhor mundo que existe… tudo agora faz sentido, tudo agora tem porque, tudo agora tem sorriso leve… e tão bom… e só sentir!”, comentou Carol Sampaio. “Lindos”, falou o ator Ary Fontoura.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Thiaguinho homenageia Carol e Bento

O cantor Thiaguinho decidiu lançar uma música para homenagear Carol Peixinho e o primeiro filho deles, Bento. Nas redes sociais, nesta quarta-feira, 24, ele anunciou a canção, que se chama Agora Somos 3, e deu detalhes sobre a composição.

“Acharam que um momento especial assim ficaria sem música? No dia em que a Carol me contou que estava grávida, algo aconteceu dentro de mim… Um AMOR que eu nunca tinha sentido antes tomou conta do meu coração de um jeito inexplicável. Ou quase explicável… Naquela mesma madrugada, tomado por essa emoção nova e gigante, senti vontade de colocar em palavras tudo o que estava passando aqui dentro. E eu, que sempre fui apaixonado por poemas e poesias, escrevi. Mostrei pro Mr. Prateado e ele quis colocar melodia. E assim nasceu essa canção, guardada em segredo por todos esses meses — inclusive da Carol Peixinho. Hoje, decidi dividir com o mundo o que estava guardado em mim desde aquele dia. Porque a melhor forma que encontrei de expressar esse amor foi através da música. ‘Agora Somos 3’ já está disponível no meu canal do YouTube e em todas as plataformas de música! Te amo, Carol. Te amo, Bento. Que essa canção encontre o coração de todos os papais e mamães do mundo”, escreveu.

Leia também: Rihanna apresenta a filha recém-nascida e revela o nome