Bem-estar e Saúde / Recuperação

Thiago Martins volta sua rotina de treinos após internação

Thiago Martins, ator de ‘ValeTudo’, volta a treinar após ficar internado por inflamação fungíca no pulmão e dores no joelho

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 15h40

Thiago Martins
Thiago Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta terça-feira, 26, Thiago Martins, ator da novela Vale Tudo, publicou em suas redes sociais que estava voltando a sua rotina de treinos. O artista foi diagnosticado com histoplasmose pulmonar e uma inflamação no joelho direito, o que o levou a uma internação hospitalar durante o mês de julho. Após sessões de tratamento, 42 dias longe dos exercícios e a perda de 7 kg, o ator pode voltar a sua rotina.

Ele compartilhou em seus stories, um vídeo do look escolhido para o dia especial. O artista explicou que, mesmo liberado para a realização das atividades, teve o acompanhamento de um profissional e ainda não pode se arriscar em corridas ou exercícios mais pesados.

Estou voltando hoje obviamente acompanhado do meu fisio, do meu médico, do meu personal e tô voltando hoje a treinar devagarinho. Depois de 42 dias… tinha tempo que eu não botava uma roupa para treinar!”, contou ele.

Thiago comemorou seus passos para a volta da vida como era antes, e explicou que não melhorou totalmente, mas a inflamação diminuiu. “To feliz, vitória pra nós. O fungo diminuiu muito e isso é maravilhoso, boas notícias. Agora é fortalecimento, mobilidade. Vai dar certo!”, disse o ator.

Atualizações sobre a saúde de Thiago Martins

O artista também aproveitou as suas redes sociais para atualizar seus seguidores sobre sua saúde. “A nossa equipe [de profissionais da saúde] está muito alinhada. Estamos caminhando na direção certa. A gente reduziu a dosagem do remédio devido ao fungo estar reduzindo e daqui há pouco ele some de vez!”, iniciou Thiago.

Agora é cuidar. Um dos sintomas da histoplasmose pulmonar é a perda de peso, perdi 7 quilos e ela ataca as articulações. Atacou o meu joelho. Os exames de sangue e a nova tomografia tiveram resultados maravilhosos. Boas notícias, família. Depois da tempestade, sempre vem a bonança, daqui a pouco eu estou cem por cento”, completou ele.

Leia também: Thiago Martins revela susto com a saúde: ‘Foi um mês difícil para mim’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

