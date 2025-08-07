Thiago Martins revela susto com a saúde: ‘Foi um mês difícil para mim’

Ator da novela Vale Tudo, da Globo, Thiago Martins exibe imagens no médico e explica o que aconteceu com seu corpo: ‘Vai dar certo'

O ator Thiago Martins, que interpreta o personagem Vasco na novela Vale Tudo, da Globo, revelou que teve um susto com sua saúde no mês de julho. Em um post nas redes sociais, ele apareceu recebendo atendimento médico após ter alguns sintomas incômodos.

"Julho foi embora, e eu poderia dizer que foi um mês difícil pra mim, mas prefiro dizer que foi um mês diferente e cheio de aprendizado! Julho me levou ao hospital depois de tantos anos sem ir. Muitas dores, noites sem dormir, muitos remédios, e meu irmão @carecavidigal1 MAIS UMA VEZ não largou minha mão. @felipebadao também me ajudou muito. Quando a gente adoece começamos a ver o mundo e tudo que está ao nosso redor de uma forma diferente. E confesso que comecei agosto com esse olhar!", disse ele.

E completou: "Somos um grão de areia nesse mundão! Valorize quem está ao seu lado em todos os momentos, principalmente nos ruins, nos BONS fica fácil, valorize o descanso, valorize o dia. Começo esse mês mais FORTE, me cuidando ainda mais, mais focado e entendendo que os de verdade ficam ( Já disse isso na minha música “Pose de Rei” ) Na última segunda-feira fui ao doutor Marcelo fazer uma reavaliação médica depois de 21 dias e graças a Deus minha recuperação está maravilhosa. Sigo me cuidando, tomando os remédios, sem beber álcool (não está me fazendo falta), cuidando do meu joelho com @fisiopablo e fui autorizado a voltar a fazer atividade física, nada de corrida por enquanto por conta do joelho. Mas já é um avanço Que agosto seja um mês de cura e caminhos abertos! Obrigado por cada mensagem, obrigado por cada oração,reza,vela… obrigado por toda Fé. Estou 90%, mas o objetivo é chegar nos 100% e LOGO! Sendo filho de quem eu sou, fica difícil derrubar".

Thiago Martins ainda contou que teve um quadro de dor e inchaço no joelho direito, com diagnóstico de inflamação e sem sinais de trombose. Além disso, ele teve uma área de inflamação no pulmão esquerdo, que pode estar relacionada com uma infecção por fungo. Ele foi medicado e está se recuperando bem. Nesta semana, ele compartilhou um story na fisioterapia e contou que estava com o corpo inflamado. "Estamos aqui cuidando da máquina. Corpo inflamado. Algumas lesões e dores musculares. Mas vai dar certo, já está dando certo”, declarou.

Thiago Martins já negou o rótulo de 'pegador'

Em entrevista na CARAS Brasil, o ator Thiago Martins garantiu que está em uma fase mais 'sossegado' quanto aos relacionamentos depois de anos carregando o rótulo de pegador. O artista contou que no momento tem preferido se dedicar aos seus pets e a carreira, a qual está muito bem realizado também como cantor. Ele abriu o coração e contou um pouco dos seus planos envolvendo a paternidade.

"Eu tô solteiro. Hoje estou com 35 anos e estou mais calmo, estou mais tranquilo, mas acho que [as pessoas] têm que aproveitar a vida. Se está solteiro, não deve nada a ninguém. É livre, tem que aproveitar vida", afirmou.

Ele revelou que tem se dedicado aos cuidados dos seus cachorrinhos, os quais considera como filhos. "Sou pai do Chico, meu golden de 11 anos e a Chiquinha, minha vira-lata, de seis. Esses dias fiquei bem triste, porque o Chico já tá ficando velhinho. E aí já vai dando uma tristezinha, a gente já vai preparando o coração", lamenta.

Em falar em paternidade, Thiago aproveitou para confessar que esse é um desejo real em sua vida, mas prefere não ficar pensando muito em realiza-lo por agora. "Pensar, eu penso. Mas primeiro preciso achar alguém. A minha vida sempre andou de uma forma muito orgânica, eu nunca idealizei nada. Nunca almejei nada, tudo foi sempre acontecendo e acho se tiver que ser pai, se tiver que formar uma família, isso vai acontecer daqui a pouco", completou.

