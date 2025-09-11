Thiago Martins fala sobre doença: ‘Veio a partir de um fungo’

O ator Thiago Martins, de Vale Tudo, conta os detalhes sobre a doença que o atingiu nos últimos meses: ‘Entrei no hospital'

O ator Thiago Martins, que faz o Vasco na novela Vale Tudo, da Globo, teve um desafio com sua saúde nos últimos meses. Ele foi diagnosticado com histoplasmose pulmonar, que é uma doença que vem a partir da inalação de esporos do fungo histoplasma capsulatum.

O artista contou que a infecção fez com que ele desacelerasse sua rotina. "Minha vida é realmente muito agitada. Acho que essa enfermidade veio para que eu pudesse frear um pouco, descansar um pouco desse ritmo acelerado de gravação, shows, treinos... Sempre fui de querer produzir ao máximo e, às vezes, esquecia de descansar. Já não sou mais nenhum garoto. Tenho 36 anos, faço 37 logo mais. A histoplasmose pulmonar não está relacionada ao desgaste físico ou com excesso de treino. A histoplasmose pulmonar veio a partir de um fungo que peguei ao realizar atividade física ao ar livre. Acho que Deus e meus orixás mandaram essa enfermidade para eu sossegar um pouco. Fui diagnosticado em 14 de julho, faltando uma semana para gravação do meu audiovisual em Noronha", disse ele ao site Quem.

Então, ele destacou o sintoma que teve. "Entrei no hospital com inchaço no joelho direito. Quando fiz a tomografia, apareceu a manchinha preta de 1,5 cm no pulmão esquerdo. O médico logo identificou os sintomas de histoplasmose pulmonar. Fui aos ensaios com muita dor, realmente muito debilitado. No dia da gravação, tive que tomar remédio para aliviar a dor no joelho. Um dos principais sintomas é atacar as articulações e a perda de peso", afirmou.

Por fim, ele contou que não precisou parar de trabalhar por causa da infecção. "Embora esse fungo tenha se instalado no meu pulmão, ele não atrapalhou meu rendimento físico, nem minha respiração, nem meu canto. A articulação do joelho foi a mais afetada. Nos meus shows, eu me divirto muito no palco. Não paro, sou agitado. Nesta fase, tive que me divertir com algumas privações, alguns cuidados. Tive dores por conta da compensação muscular, transferi o peso corporal e comecei a andar errado. Passei a fazer fisioterapia para recuperar a mobilidade. Foi um período complicado porque estava gravando novela, ensaiando o projeto audiovisual, além das viagens e da estrada aos fins de semana de shows, mas estou curado, graças a Deus", afirmou.

