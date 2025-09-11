CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Thiago Martins fala sobre doença: ‘Veio a partir de um fungo’
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Thiago Martins fala sobre doença: ‘Veio a partir de um fungo’

O ator Thiago Martins, de Vale Tudo, conta os detalhes sobre a doença que o atingiu nos últimos meses: ‘Entrei no hospital'

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 17h12 - Atualizado às 17h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Thiago Martins
Thiago Martins - Foto: Globo/ Leo Rosario

O ator Thiago Martins, que faz o Vasco na novela Vale Tudo, da Globo, teve um desafio com sua saúde nos últimos meses. Ele foi diagnosticado com histoplasmose pulmonar, que é uma doença que vem a partir da inalação de esporos do fungo histoplasma capsulatum.

O artista contou que a infecção fez com que ele desacelerasse sua rotina. "Minha vida é realmente muito agitada. Acho que essa enfermidade veio para que eu pudesse frear um pouco, descansar um pouco desse ritmo acelerado de gravação, shows, treinos... Sempre fui de querer produzir ao máximo e, às vezes, esquecia de descansar. Já não sou mais nenhum garoto. Tenho 36 anos, faço 37 logo mais. A histoplasmose pulmonar não está relacionada ao desgaste físico ou com excesso de treino. A histoplasmose pulmonar veio a partir de um fungo que peguei ao realizar atividade física ao ar livre. Acho que Deus e meus orixás mandaram essa enfermidade para eu sossegar um pouco. Fui diagnosticado em 14 de julho, faltando uma semana para gravação do meu audiovisual em Noronha", disse ele ao site Quem. 

Então, ele destacou o sintoma que teve. "Entrei no hospital com inchaço no joelho direito. Quando fiz a tomografia, apareceu a manchinha preta de 1,5 cm no pulmão esquerdo. O médico logo identificou os sintomas de histoplasmose pulmonar. Fui aos ensaios com muita dor, realmente muito debilitado. No dia da gravação, tive que tomar remédio para aliviar a dor no joelho. Um dos principais sintomas é atacar as articulações e a perda de peso", afirmou. 

Por fim, ele contou que não precisou parar de trabalhar por causa da infecção. "Embora esse fungo tenha se instalado no meu pulmão, ele não atrapalhou meu rendimento físico, nem minha respiração, nem meu canto. A articulação do joelho foi a mais afetada. Nos meus shows, eu me divirto muito no palco. Não paro, sou agitado. Nesta fase, tive que me divertir com algumas privações, alguns cuidados. Tive dores por conta da compensação muscular, transferi o peso corporal e comecei a andar errado. Passei a fazer fisioterapia para recuperar a mobilidade. Foi um período complicado porque estava gravando novela, ensaiando o projeto audiovisual, além das viagens e da estrada aos fins de semana de shows, mas estou curado, graças a Deus", afirmou. 

Leia também: Thiago Martins revela susto com a saúde: ‘Foi um mês difícil para mim’

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

thiago martinsvale tudo
Thiago Martins Thiago Martins  

Leia também

TRATAMENTO

Viih Tube passa férias em paraíso - Foto: Reprodução/Instagram

Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Deborah Secco fez alerta em uma campanha de conscientização da Urticária Crônica Espontânea (UCE) - Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco mostra manchas vermelhas e médica explica possível causa: 'São transitórias'

PERIGO

Karol Lannes marcou geração ao interpretar personagem em Avenida Brasil - Foto: Reprodução/Instagram

Karol Lannes faz relato sobre remédio para emagrecer e especialista alerta: 'Uma ameaça'

CONFUSÃO!

Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila Fantin - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'

DPOC

João Gordo mudou estilo de vida após diagnóstico - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'

O QUE ELA TEM?

Claudia Raia desabafou sobre o diagnóstico de hipotireoidismo - Foto: Victor Pollak/ Globo/ Divulgação

Médica alerta para alimentação em diagnósticos como de Claudia Raia: 'Tudo precisa ser adaptado'

Últimas notícias

MaisaMaisa compartilha carrossel de fotos com look futurista minimalista
RadamésRadamés relembra a época do namoro com Viviane Araujo: ‘Não imaginavam’
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Deborah Secco fez alerta em uma campanha de conscientização da Urticária Crônica Espontânea (UCE)Deborah Secco mostra manchas vermelhas e médica explica possível causa: 'São transitórias'
Rafa JustusRafa Justus fala sobre mudar para o Rio por conta de César Tralli
Gracyanne BarbosaGracyanne Barbosa revela qual é o seu peso atual e quanto emagreceu no último mês
Ana Paula SiebertAna Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus
Mariana RiosGrávida, Mariana Rios exibe o barrigão em dia na praia
Entenda o poder dos eclipses do mês de setembroSaiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês
Erika Januza, Tati Machado, Eliana e Bela Gil comandam ao Saia JustaApresentadora do Saia Justa recebe alerta da numerologia: 'Se ouvir e dar crédito à voz do coração'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade