Thais Carla revela quais desafios enfrentou no processo de emagrecimento

Após alguns meses da bariátrica, a influenciadora Thais Carla conta quais barreiras enfrentou durante o processo de perda de peso

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
Publicado em 29/08/2025, às 17h37

Thais Carla - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta quinta-feira, 28, Thais Carla, influenciadora e ex-bailarina de Anitta, desabafou sobre seu processo de emagrecimento. Após quatro meses de cirurgia bariátrica e 60 Kg a menos, a influenciadora contou quais foram seus maiores desafios.

Agora com 140 kg, a bailarina contou que aprendeu a respeitar a si mesma e ao próprio corpo ao longo dos últimos meses. “O mais difícil foi lutar contra a ansiedade e a pressão pelos resultados. Aprendi a respeitar o meu corpo, meu tempo e não me comparar com outras pessoas. E ainda a lidar com a insegurança de não conseguir”, desabafou ela em entrevista ao Gshow.

A influenciadora deixou claro que seu objetivo nunca foi a perda de peso, mas sim a melhora na saúde e na qualidade de vida. “Mais do que o número na balança, o que me deixa feliz é ver a minha saúde e disposição melhorando a cada dia. Já eliminei 60 quilos. Minha meta nunca foi um peso específico, e sim ganhar qualidade de vida. É ter saúde e me sentir bem comigo. O número é apenas uma consequência”, destacou ela.

Nas redes sociais, Thais Carla já inspirou fãs a seguirem com o processo de emagrecimento e a busca pela saúde. Ao decorrer dos meses, a influenciadora percebeu uma melhora na qualidade de vida provocada pela mudança repentina de hábitos não saudáveis. “Aprendi que emagrecer não é só o físico. É também mental e emocional. A maior transformação acontece dentro, na forma como me vejo e me cuido”, relatou a bailarina.

A influenciadora também notou que mesmo com as novidades em seu guarda-roupa, ela tem apego emocional em algumas peças. “Perdi muitas roupas! Algumas doei, outras transformei e guardei como lembrança da minha trajetória. Elas fazem parte da minha história. Mas, em breve, quero fazer um bazar beneficente com peças que não cabem mais em mim, mas que servem para outras pessoas”, disse Thais.

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

