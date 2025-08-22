Sorocaba relembra luta contra o câncer: ‘Fiz a cirurgia’

Cerca de 15 anos após lutar contra o câncer, o cantor sertanejo Sorocaba relembra que foi operado no Hospital do Câncer de Barretos

O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, relembrou sua luta contra o câncer. Ele retirou um tumor na tireoide em 2010 e fez o tratamento no Hospital de Amor, que também chamado de Hospital do Câncer de Barretos.

Ao voltar na Festa do Peão de Barretos, o artista relembrou o seu tratamento. "Quando eu recebi a notícia do câncer de tiroide, foi muito perto da Festa do Peão de Barretos. E quando eu fiz a cirurgia, a minha dúvida era essa: 'Será que até Barretos eu vou estar cantando?' Você fica com aquela apreensão, né?", disse ele ao site Gshow, e completou: "Quando visitei o Hospital de Câncer de Barretos, vi que lá é feito um trabalho muito sério. Eu fiz o tratamento lá".

Agora, Sorocaba e Fernando doaram o valor de R$ 350 mil do cachê do show para o hospital. O sertanejo contou sobre a alegria de conseguir ajudar o local. "Quando a gente doa, a gente doa de coração aberto. Quem puder doe! Ele trata crianças, trata indígena que vem de fora, trata pessoas que vêm de outros cantos da América Latina para tratar no Brasil. É um hospital de referência. E volto a dizer: tem cânceres que são melhores tratados aqui do que no Einstein, no Sírio. Um dos maiores troféus da nossa carreira é a nossa ala no hospital aqui de Barretos. Então Barretos, Hospital de Câncer de Barretos, que Deus abençoe", afirmou.

Os quartos dos filhos de Biah Rodrigues e Sorocaba

A influenciadora digital Biah Rodrigues e o marido, o cantor sertanejo Sorocaba, prepararam quartos luxuosos para os quatro filhos, Theo, Fernanda, Zion e Angelina. As crianças acabam de ganhar quartos repaginados e com decoração dos sonhos.

Os novos ambientes foram feitos especialmente para cada criança em uma extensão da casa da família para abrigar todos os herdeiros do casal. "Biah e Sorocaba optaram pelo design sensorial, uma abordagem inovadora que vai muito além da estética. Este conceito utiliza elementos como iluminação, texturas, cores e materiais que estimulam os sentidos, criando uma conexão emocional profunda com os espaços. O resultado? Quartos sofisticados, aconchegantes e inspiradores, meticulosamente planejados para proporcionar conforto e desenvolvimento aos pequenos. Biah e Sorocaba nos lembram que o design pode ser uma poderosa ferramenta para criar ambientes que nutrem e inspiram, moldando não apenas o presente, mas também o futuro das crianças. Com a reforma, a família agora desfruta de um lar mais amplo e acolhedor", informou a equipe do casal.

O quarto de Theo, que é o primogênito, conta com decoração inspirada na natureza. Ele tem uma árvore em um dos cantos do ambiente e também papel de parede com desenho de floresta. Por sua vez, Fernanda ganhou um quarto de princesa, com direito a até um castelo para brincadeiras e cama romântica.

Enquanto isso, o bebê Zion vai dormir em um quarto com inspiração no leão, que está presente nos detalhes da decoração, e com papel de parede inspirado na floresta. Por fim, a bebê Angelina recebeu um quarto romântico, com decoração em tons claros e inspirado nas flores.

Veja as fotos dos quartos das crianças na galeria abaixo: