Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'

Dia de festa! O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, ganhou uma bela declaração de aniversário da esposa; confira

Simone Mendes iniciou o dia em clima de festa! A cantora usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 28, para publicar uma bela homenagem ao marido, o empresário Kaká Diniz, que está completando mais um ano de vida. Em celebração a data especial, a artista abriu o coração e ressaltou o quanto se sente completa ao lado do amado.

"Minha vida! Hoje é o dia em que o céu sorriu pra mim, porque Deus escolheu te trazer ao mundo e, mais ainda, me dar o privilégio de caminhar ao seu lado. Você é o amor da minha vida e o amor para toda a minha vida. Você é meu respirar, minha coluna, meu refúgio seguro. O presente mais lindo que Deus confiou a mim", iniciou a artista.

Em seguida, Simone mencionou o orgulho que sente do lado 'paizão' de Kaká Diniz. Casados há 12 anos, os dois são pais de Henry e Zaya. " Vejo em você não só o marido dos meus sonhos, mas também o melhor pai do mundo — aquele que para tudo só pra ver o Henry, a Zaya felizes. Admiro o seu coração servo, a sua fé, a sua forma linda de amar e de cuidar da nossa família. Você me inspira, me fortalece e me faz acreditar todos os dias no amor verdadeiro", declarou a famosa.

Por fim, a cantora sertaneja deixou seus votos de felicitações ao amado: "Feliz aniversário, meu amor! Que Deus continue derramando graça, saúde, paz e muitos anos de vida sobre você. Eu estarei aqui, sempre, celebrando cada vitória, cada sorriso e cada novo amanhecer ao seu lado. Eu declaro sobre sua vida, toda felicidade do mundo, te amo muito, parabéns meu amor", concluiu Simone Mendes.

O aniversariante do dia, que ficou encantado com a homenagem da esposa, fez questão de agradecer o carinho com uma mensagem especial nos comentários da publicação: "E sse ano eu não tenho nada a pedir, somente a agradecer a Deus por tudo que Ele me permite viver. E meus dias aqui na terra tem mais sentido, porque além de existir a presença do amor infinito de Deus, eu também tenho vocês nessa minha jornada. Eu amo amar vocês! Te amo!", se derreteu Kaká Diniz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes e Kaká Diniz são pais de Henry e Zaya - Foto: Reprodução / Instagram

Simone Mendes ressalta apoio do marido

Recentemente, Simone Mendes concedeu entrevista ao jornalista Leo Dias e abriu o coração ao falar sobre o parceiro Kaká Diniz. Casada há 12 anos com o empresário, a cantora relembrou momentos importantes da trajetória dos dois, destacou o apoio do marido e refletiu sobre o significado de viver um relacionamento sólido.

"Eu já cheguei a falar para a turma, né? Eu pesei quase 100 kg. E o meu marido sempre me elogiou, todas as vezes", contou Simone. "Nunca me jogou pra baixo. É um cara que sempre me elogiou a vida inteira. Então, assim, é muito bom quando você encontra esse amor, esse parceiro pra vida toda", declarou ela.

Em seguida, Simone ressaltou que admira a forma como Kaká cuida da família. "Quando você tem um relacionamento que existe amor, quando você vê aquela pessoa atuando com algo – que é mais importante que Deus deu na vida, você começa a admirar mais ainda e esse amor só cresce", disse a cantora sertaneja, por fim.

Leia também: Filha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe

Simone Mendes e Kaká Diniz - Foto: Reprodução / Instagram