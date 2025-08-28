CARAS Brasil
  2. Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
Datas Especiais / Parabéns!

Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'

Dia de festa! O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, ganhou uma bela declaração de aniversário da esposa; confira

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 14h52

Kaká Diniz e Simone Mendes
Kaká Diniz e Simone Mendes - Foto: Reprodução / Instagram

Simone Mendes iniciou o dia em clima de festa! A cantora usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 28, para publicar uma bela homenagem ao marido, o empresário Kaká Diniz, que está completando mais um ano de vida. Em celebração a data especial, a artista abriu o coração e ressaltou o quanto se sente completa ao lado do amado.

"Minha vida! Hoje é o dia em que o céu sorriu pra mim, porque Deus escolheu te trazer ao mundo e, mais ainda, me dar o privilégio de caminhar ao seu lado. Você é o amor da minha vida e o amor para toda a minha vida. Você é meu respirar, minha coluna, meu refúgio seguro. O presente mais lindo que Deus confiou a mim", iniciou a artista.

Em seguida, Simone mencionou o orgulho que sente do lado 'paizão' de Kaká Diniz. Casados há 12 anos, os dois são pais de Henry e Zaya. "Vejo em você não só o marido dos meus sonhos, mas também o melhor pai do mundo — aquele que para tudo só pra ver o Henry, a Zaya felizes. Admiro o seu coração servo, a sua fé, a sua forma linda de amar e de cuidar da nossa família. Você me inspira, me fortalece e me faz acreditar todos os dias no amor verdadeiro", declarou a famosa.

Por fim, a cantora sertaneja deixou seus votos de felicitações ao amado: "Feliz aniversário, meu amor! Que Deus continue derramando graça, saúde, paz e muitos anos de vida sobre você. Eu estarei aqui, sempre, celebrando cada vitória, cada sorriso e cada novo amanhecer ao seu lado. Eu declaro sobre sua vida, toda felicidade do mundo, te amo muito, parabéns meu amor", concluiu Simone Mendes.

O aniversariante do dia, que ficou encantado com a homenagem da esposa, fez questão de agradecer o carinho com uma mensagem especial nos comentários da publicação: "Esse ano eu não tenho nada a pedir, somente a agradecer a Deus por tudo que Ele me permite viver. E meus dias aqui na terra tem mais sentido, porque além de existir a presença do amor infinito de Deus, eu também tenho vocês nessa minha jornada. Eu amo amar vocês! Te amo!", se derreteu Kaká Diniz.

Simone Mendes e Kaká Diniz são pais de Henry e Zaya - Foto: Reprodução / Instagram
Simone Mendes e Kaká Diniz são pais de Henry e Zaya - Foto: Reprodução / Instagram

Simone Mendes ressalta apoio do marido

Recentemente, Simone Mendes concedeu entrevista ao jornalista Leo Dias e abriu o coração ao falar sobre o parceiro Kaká Diniz. Casada há 12 anos com o empresário, a cantora relembrou momentos importantes da trajetória dos dois, destacou o apoio do marido e refletiu sobre o significado de viver um relacionamento sólido.

"Eu já cheguei a falar para a turma, né? Eu pesei quase 100 kg. E o meu marido sempre me elogiou, todas as vezes", contou Simone. "Nunca me jogou pra baixo. É um cara que sempre me elogiou a vida inteira. Então, assim, é muito bom quando você encontra esse amor, esse parceiro pra vida toda", declarou ela.

Em seguida, Simone ressaltou que admira a forma como Kaká cuida da família. "Quando você tem um relacionamento que existe amor, quando você vê aquela pessoa atuando com algo – que é mais importante que Deus deu na vida, você começa a admirar mais ainda e esse amor só cresce", disse a cantora sertaneja, por fim.

Simone Mendes e Kaká Diniz - Foto: Reprodução / Instagram
Simone Mendes e Kaká Diniz - Foto: Reprodução / Instagram
Simone Mendes e Kaká Diniz são pais de Henry e Zaya - Foto: Reprodução / Instagram
Simone Mendes e Kaká Diniz são pais de Henry e Zaya - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

SimoneSimone MendesKaká Diniz
Kaká Diniz Kaká Diniz   Simone Mendes Simone Mendes   

