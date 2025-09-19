Scheila Carvalho corta cabelo após implante; especialista alerta: ‘Atenção à saúde’

Scheila Carvalho (51) decidiu renovar o visual e pegou o marido, Tony Salles (44), de surpresa. A ex-dançarina do É o Tchan surgiu nas redes sociais com os cabelos mais curtos e modernos, arrancando elogios dos seguidores e do companheiro.

“Decidi renovar, mudar. Como meu cabelo estava bem cheio na parte de cima e bem ralinho embaixo, eu decidi cortar. Como coloquei meu implante, ele dá uma certa queda no cabelo. Por isso, já venho fazendo essa prevenção para não ter tanta queda assim”, contou Scheila sobre a transformação.

Para entender melhor a decisão da artista e os impactos de um implante capilar nos fios, CARAS ouve a médica tricologista Dra. Márcia Dertkigil, especialista em saúde dos cabelos.

“É comum que, após o implante, o cabelo passe por fases de queda e adaptação. Isso não significa que o procedimento não deu certo, mas sim que o organismo está se ajustando. O acompanhamento médico é essencial para diferenciar o que é esperado do que precisa de intervenção”, explica a especialista.

Segundo a tricologista, o corte escolhido por Scheila não foi apenas estético, mas também estratégico. “Cortar pode ajudar a equilibrar o volume, reduzir a tração nos fios mais frágeis e facilitar os cuidados diários. Além disso, dá um ar de renovação, que impacta diretamente na autoestima”, acrescenta.

Sempre elegante e confiante, Scheila mostrou que mudar o visual é também um gesto de autocuidado. Para a médica, a mensagem que fica é clara: “Mais do que beleza, o cabelo representa identidade e força. Transformações como essa devem vir acompanhadas de atenção à saúde capilar, porque autoestima e cuidado caminham juntos.”