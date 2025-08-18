Psiquiatra sobre transtorno de Roberto Carlos: 'Afeta relacionamentos e qualidade de vida'

Em conversa com a CARAS Brasil, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani explica e alerta sobre transtorno que afeta há anos o cantor Roberto Carlos
Roberto Carlos (84) continua sendo um dos maiores ícones da música brasileira. Mas, por trás do título de “Rei”, o artista convive há décadas com um transtorno que também atinge milhões de pessoas ao redor do mundo: o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
Para entender como a condição se manifesta e quais os impactos que ela pode ter no dia a dia, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani conversou com a CARAS Brasil e detalhou os principais pontos sobre o transtorno.
“O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é uma condição psiquiátrica caracterizada pela presença de obsessões e/ou compulsões. As obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos, invasivos e indesejados, que causam sofrimento e ansiedade. Já as compulsões são comportamentos ou rituais mentais realizados com o objetivo de reduzir essa ansiedade ou prevenir alguma situação temida, mesmo que, na prática, não haja relação real entre o comportamento e o ‘perigo’ evitado”, explica a psiquiatra.
Segundo a médica, no caso de figuras públicas como Roberto Carlos, os sintomas acabam ficando mais evidentes. “No caso de figuras públicas como Roberto Carlos, que já falou abertamente sobre seu TOC, os sintomas mais evidentes envolvem a higienização excessiva e uma forte aversão à cor marrom, por exemplo. São manifestações que impactam diretamente a rotina, pois o transtorno pode interferir em atividades simples do cotidiano, nos relacionamentos e na qualidade de vida.”
A especialista alerta que muitas pessoas confundem manias comuns com o transtorno. “A diferença entre um hábito e um sintoma de TOC está principalmente no grau de sofrimento e interferência na vida da pessoa”, afirma Caliani.
Ela aponta sinais de alerta que merecem atenção:
“Nesses casos, é fundamental procurar avaliação médica. O TOC não é uma excentricidade ou ‘mania de limpeza’, é uma condição séria que merece cuidado especializado”, reforça a psiquiatra.
Segundo Caliani, o transtorno é crônico, mas isso não significa que não possa ser tratado. “O TOC é uma condição crônica, mas altamente tratável. Embora a ‘cura’ completa, no sentido de desaparecimento definitivo dos sintomas, nem sempre seja possível, muitas pessoas conseguem atingir um alto nível de controle, com melhora significativa na qualidade de vida”, diz.
Sobre as opções terapêuticas, a psiquiatra detalha o que geralmente funciona:
Ela reforça ainda a importância da continuidade. “É importante que o tratamento seja contínuo e ajustado às necessidades individuais.”
Dra. Maria Fernanda Caliani é médica psiquiatra graduada e especializada em psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília, em SP. Possui experiências médicas internacionais no currículo, incluindo estágio em psiquiatria hospitalar no Hospital Universitário Miguel Servet, de Zaragoza, na Espanha. Fez aprimoramento em Terapia Cognitivo Comportamental no Instituto de Psiquiatria da USP e atua como terapeuta na área. Foi a chefe da psiquiatria do PS Lapa/SPDM, foi chefe do departamento de psiquiatria do Hospital Geral de Pirajussara/SPDM. É membro efetiva da Associação Brasileira de Psiquiatria.
