CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Psiquiatra sobre transtorno de Roberto Carlos: 'Afeta relacionamentos e qualidade de vida'
Bem-estar e Saúde / Tem cura!

Psiquiatra sobre transtorno de Roberto Carlos: 'Afeta relacionamentos e qualidade de vida'

Em conversa com a CARAS Brasil, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani explica e alerta sobre transtorno que afeta há anos o cantor Roberto Carlos

Dra. Maria Fernanda Caliani e Gabriela Cunha
por Dra. Maria Fernanda Caliani e Gabriela Cunha

Publicado em 18/08/2025, às 11h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Roberto Carlos - Reprodução/Globo
Roberto Carlos - Reprodução/Globo

Roberto Carlos (84) continua sendo um dos maiores ícones da música brasileira. Mas, por trás do título de “Rei”, o artista convive há décadas com um transtorno que também atinge milhões de pessoas ao redor do mundo: o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

Para entender como a condição se manifesta e quais os impactos que ela pode ter no dia a dia, a psiquiatra Maria Fernanda Caliani conversou com a CARAS Brasil e detalhou os principais pontos sobre o transtorno.

O que é o TOC e como ele se manifesta?

“O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é uma condição psiquiátrica caracterizada pela presença de obsessões e/ou compulsões. As obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos, invasivos e indesejados, que causam sofrimento e ansiedade. Já as compulsões são comportamentos ou rituais mentais realizados com o objetivo de reduzir essa ansiedade ou prevenir alguma situação temida, mesmo que, na prática, não haja relação real entre o comportamento e o ‘perigo’ evitado”, explica a psiquiatra.

Segundo a médica, no caso de figuras públicas como Roberto Carlos, os sintomas acabam ficando mais evidentes. “No caso de figuras públicas como Roberto Carlos, que já falou abertamente sobre seu TOC, os sintomas mais evidentes envolvem a higienização excessiva e uma forte aversão à cor marrom, por exemplo. São manifestações que impactam diretamente a rotina, pois o transtorno pode interferir em atividades simples do cotidiano, nos relacionamentos e na qualidade de vida.”

Como diferenciar um hábito de um sintoma de TOC?

A especialista alerta que muitas pessoas confundem manias comuns com o transtorno. “A diferença entre um hábito e um sintoma de TOC está principalmente no grau de sofrimento e interferência na vida da pessoa”, afirma Caliani.

Leia também: Roberto Carlos revela como lida com a maturidade: 'São tantas emoções!'

Ela aponta sinais de alerta que merecem atenção:

  • A pessoa sente-se obrigada a realizar um ritual (lavar as mãos, conferir portas, repetir frases) mesmo sem querer;
  • O comportamento consome muito tempo diário (mais de uma hora por dia);
  • Há uma angústia intensa caso o ritual não possa ser realizado;
  • O indivíduo reconhece que o comportamento é exagerado ou irracional, mas não consegue evitá-lo;
  • As obsessões e compulsões prejudicam relações pessoais, desempenho profissional ou acadêmico.

“Nesses casos, é fundamental procurar avaliação médica. O TOC não é uma excentricidade ou ‘mania de limpeza’, é uma condição séria que merece cuidado especializado”, reforça a psiquiatra.

O TOC tem cura?

Segundo Caliani, o transtorno é crônico, mas isso não significa que não possa ser tratado. “O TOC é uma condição crônica, mas altamente tratável. Embora a ‘cura’ completa, no sentido de desaparecimento definitivo dos sintomas, nem sempre seja possível, muitas pessoas conseguem atingir um alto nível de controle, com melhora significativa na qualidade de vida”, diz.

Sobre as opções terapêuticas, a psiquiatra detalha o que geralmente funciona:

  • Psicoterapia, especialmente a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), com foco na prevenção de resposta e na reestruturação de pensamentos;
  • Medicação, como antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), que atuam nos circuitos cerebrais envolvidos no TOC;
  • Em alguns casos, pode haver indicação de abordagens complementares, como neuromodulação ou acompanhamento multidisciplinar.”

Ela reforça ainda a importância da continuidade. “É importante que o tratamento seja contínuo e ajustado às necessidades individuais.”

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Maria Fernanda Caliani e Gabriela Cunha

Dra. Maria Fernanda Caliani é médica psiquiatra graduada e especializada em psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília, em SP. Possui experiências médicas internacionais no currículo, incluindo estágio em psiquiatria hospitalar no Hospital Universitário Miguel Servet, de Zaragoza, na Espanha. Fez aprimoramento em Terapia Cognitivo Comportamental no Instituto de Psiquiatria da USP e atua como terapeuta na área. Foi a chefe da psiquiatria do PS Lapa/SPDM, foi chefe do departamento de psiquiatria do Hospital Geral de Pirajussara/SPDM. É membro efetiva da Associação Brasileira de Psiquiatria.

roberto carlosTOCtranstorno
Roberto Carlos Roberto Carlos  

Leia também

NEURALGIA DO TRIGÊMEO

O médico explicou mais detalhes da nova internação de Carolina Arruda - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'

ENTENDA

Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanoma e hoje está totalmente recuperada - Foto: Divulgação/Tato Belline

Claudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'

ENTENDA

Sabrina Sato tem o hábito de usar sapatos saltos em diversas aparições públicas - Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Médico alerta para hábito de Sabrina Sato: 'Pode trazer riscos à saúde'

Tratamento

Luis Fernando Verissimo - Foto: Reprodução / Globo

Luis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre

ENTENDA

Adriane Galisteu teve uma pielonefrite no começo do ano e hoje está totalmente recuperada - Foto: Antonio Chahestian/ Record TV

Médico sobre diagnóstico que afetou Adriane Galisteu: 'Se espalha para o corpo rapidamente'

SAIBA TUDO!

Patrícia Poeta revelou ter endometriose - Foto: Reprodução/Instagram @patriciapoeta

Médica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'

Últimas notícias

Famosas escolheram nomes diferentes para os filhosPalo, Zuri e mais: confira nomes diferentes escolhidos por famosos para os filhos
Viih Tube mostra a barriga após cirurgiasViih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja
O médico explicou mais detalhes da nova internação de Carolina ArrudaMédico alerta sobre sedação profunda de mulher com a 'pior dor do mundo': 'Períodos de alívio'
Cena do filme 2 Filhos de Francisco, título emocionante para o Dia dos PaisCelebre o Dia dos Pais com cinco filmes disponíveis no Globoplay sobre paternidade e família
Mila Braga e Yudi TamashiroYudi e esposa revelam plano para 'levantar verba' para mudança para o Japão: 'É melhor'
ThaliaThalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado
Na década de 1980, Claudia Raia descobriu um melanoma e hoje está totalmente recuperadaClaudia Raia desabafa sobre saúde e médico alerta: 'Tipo mais agressivo de câncer de pele'
Nadine GonçalvesMãe de Neymar Jr curte fotos do aniversário de Bruna Marquezine
FaustãoIrmã de Faustão assume cargo importante no SBT. Saiba qual
Rodrigo Santoro e os filhosRodrigo Santoro revela motivo para não mostrar o rosto das filhas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade