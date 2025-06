A atriz Thaila Ayala expõe má relação entre os filhos com o ator Renato Góes; Francisco, de três anos, não "suporta" a irmã, Tereza, de dois

No início da semana, a atriz Thaila Ayala, de 39 anos, surpreendeu os internautas ao afirmar que o filho Francisco, de três anos, não "suporta" a irmã, Tereza, de dois anos . Na revelação, feita em seu podcast Mil e Uma Tretas, ela contou que o menino finge que a caçula "não existe" e até chegou a dizer para a mãe que não tem irmã . Ao expor o drama dos filhos, fruto do casamento com o ator Renato Góes, de 38, a artista chama a atenção para o ciúme entre irmãos na infância.

A partir do relato de Thaila, a CARAS Brasil entrevista o psquiatra e psicoterapeuta Dr. Wimer Bottura , membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e autor do livro Ciúme entre e amor e a loucura, que alerta:

"É muito comum este tipo de ciúme entre irmãos. Muitas vezes, após o nascimento do irmão, a criança de três ou quatro anos, inclusive, pode voltar a usar fralda e mamadeira. Mas se o sentimento não for resolvido, ao longo do tempo ele poderá gerar rupturas familiares e grandes perdas para a vida das pessoas.", esclarece.

Causas

Como causa do ciúme entre irmãos, o doutor ressalta a diferença de tratamento dada pelos pais entre os filhos: "Uma razão importante é que, muitas vezes, alguns pais elegem o filho preferido e o sobrecarrega de atenção. A criança negligenciada percebe que há diferenças de tratamento, o que distingue o ciúme natural do ciúme estimulado por alguma razão.", explica.

E ressalta: "Nas pesquisas feitas para escrever meu livro, detectei que existem pessoas que são ciumentas por natureza, ou seja, mesmo que não haja motivo para sentir ciúme. Este traço, quase que psicótico, reflete nas relações do indivíduo quando adulto. Eles têm ciúmes de quem não conhecem e se relacionam com o cíume daquela pessoa para destruí-la.", pontua.

Como o ciúme se manifesta

Na explicação, Dr. Bottura esclarece como o ciúme se manifesta e se desenvolve em uma pessoa: "O ciúme tem a ver com a crença de que a pessoa é injustiçada, incompreendida e se sente abandonada. Nestas circunstâncias, o sentimento é de abandono, mas o ciúme se manifesta, muitas vezes, por meio da raiva e da competição", afirma.

Sinais de alerta

O especialista ainda cita atitudes entre irmãos, ainda na infância, que devem ser percebidas e interpretadas pelos pais como sinais de alerta:

"É muito comum, por exemplo, a criança pegar uma escumadeira ou um pente de cabelo e querer bater no irmão mais novo. A criança passa a se inserir no meio do pai e da mãe quando eles dão atenção ao caçula. Ou também, quando o mais velho se irrita com o mais novo.", identifica.

Papel dos pais e resolução do problema

Na explicação, ele reforçou a importância de diálogos consistentes entre pais e filhos: "Não adianta os pais criticarem e proibirem a criança porque eles estarão retroalimentando o problema. Eles devem mudar a maneira de dar atenção aos filhos para compensar a sensação de abandono da criança após o nascimento do irmão,", declara.

Para a resolução do problema, Dr. Bottura ainda destaca: "Deve-se ter firmeza. Cuidado com frases reticentes, que dão margem à interpretações delirantes do ciumento, e às ambivalências. O ciúme é um sério problema, e quem é ciumento patológico raramente aceita que tem que se tratar", conclui.

