Médico alerta sobre drama na relação dos filhos de Thaila Ayala e Renato Góes

Nesta semana, Thaila Ayala (39) chamou a atenção dos internautas ao falar sobre um drama na relação de seus filhos. Francisco, de apenas três anos, não "suporta" Tereza, sua irmã de dois anos. Durante um dos episódios de seu podcast, o Mil e Uma Tretas, a atriz falou sobre o drama familiar envolvendo os dois filhos, frutos de seu casamento com Renato Góes (38).

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas aponta que o relato de Thaila Ayala é comum: "Muitos pais se deparam com mudanças de comportamento no filho mais velho após a chegada de um irmão — rejeição, ciúmes, agressividade ou indiferença. Trata-se de um fenômeno natural do ponto de vista do desenvolvimento infantil, mas que precisa de atenção. O fato de ser comum não significa que deva ser ignorado".

Em seu relato, a atriz contou que o filho mais velho ignora a irmã e já chegou a agredi-la em determinados momentos. O psiquiatra aponta que esses sinais nem sempre são devido a ciúmes, mas sim a uma forma primitiva de comunicação emocional.

"O cérebro da criança ainda está em construção, especialmente áreas como o córtex pré-frontal — responsável pela autorregulação — e o sistema límbico, ligado às emoções. Quando o filho mais velho sente que perdeu espaço afetivo, ele pode expressar isso por meio de atitudes de rejeição. Por trás de um tapa, muitas vezes há um pedido de atenção", explica.

"O ideal não é punir ou silenciar, mas ajudar a criança a nomear o que está sentindo. Em vez de dizer 'você não pode bater', é mais eficaz dizer 'vejo que você está bravo porque quer atenção'. Isso ensina linguagem emocional e reduz o comportamento agressivo (...) Pode [afetar a relação dos irmãos], se não for tratado com atenção e escuta. Mas quando os pais acolhem o sofrimento da criança mais velha e ajudam na adaptação emocional, o ciúmes tende a diminuir e o vínculo se fortalece ao longo do tempo", finaliza.

