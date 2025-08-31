Psicólogo explica importância do acordo de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro

Senhas compartilhadas e confiança: especialistas comentam como pequenos gestos fortalecem o casamento de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro

O casamento de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro voltou a chamar atenção nesta semana por causa de um acordo inusitado que reflete confiança mútua. O jornalista revelou que, desde o início do namoro, ele e a apresentadora mantêm uma única senha de celular, que pode ser usada por ambos: “O mais legal é a nossa confiança, tanto que a nossa senha do celular é a mesma, desde o início do namoro. Caso eu precise pegar o celular dela para mandar uma mensagem e vice-versa. É um ajudando o outro o tempo todo”, contou Tralli.

Embora o gesto pareça simples, especialistas apontam que o verdadeiro significado vai muito além do compartilhamento de senhas. Para o psicólogo Alexander Bez, especialista em relacionamentos, relações maduras não dependem de trocas literais de acesso a aparelhos, mas da confiança construída de forma genuína e sem imposições.

“Entender profundamente o parceiro é mais crucial do que tentar exercer controle, evitando a criação de uma falsa sensação de domínio. O compromisso se solidifica no dia a dia, na cumplicidade, no comportamento e na abertura para dúvidas e conselhos, não apenas em compartilhamentos pessoais”, afirma Bez.

Confiança como base do relacionamento

Segundo o especialista, ações como a escolha de Tralli e Ticiane refletem uma intimidade emocional real, construída em diálogo e apoio mútuo. Cada gesto de cuidado, por menor que seja, contribui para um relacionamento sólido e equilibrado. Bez destaca que a confiança não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo que se fortalece diariamente.

“Cada casal tem sua própria dinâmica. O que importa é que funcione para o bem-estar e a saúde mental de ambos. O verdadeiro alicerce está na abertura genuína, na conversa franca e no apoio nas pequenas ações cotidianas”, completa o psicólogo.

O acordo de Tralli e Ticiane, portanto, não deve ser visto como uma exigência ou regra a ser seguida, mas como um reflexo de uma relação construída sobre respeito, cumplicidade e conexão emocional, onde pequenos gestos ajudam a fortalecer vínculos e reforçar a confiança.

Festa luxuosa da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

Os apresentadores Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebraram o aniversário da filha, Manuella, nesta quarta-feira, 13, com uma festa luxuosa em São Paulo. Os dois reuniram os amigos e familiares em um evento com o tema do personagem Stitch para comemorar os 6 anos da herdeira.

Manuella completou a nova idade em 12 de julho. Na data oficial, ela ganhou uma festa simples em casa. Agora, a família fez uma festa maior e com decoração caprichada.

A decoração do buffet contou com bonecos gigantes do personagem Stitch, docinhos personalizados, bolo inspirado no universo do filme Lilo & Stitch e estilo havaiano para entrar no clima da animação.

A festa de Manu Tralli teve o cardápio repleto de opções para os convidados. Para as entradas, o menu ofereceu: Brusqueta de carpaccio ao molho mostarda, alcaparra e parmessão, cestinha de filó com queijo Brie e geleia de damasco. Além disso, os convidados tiveram acesso a bolinho de bacalhau, bolinho de creme de palmito, bolinho de mandioca com carne, coxinha cremosa, crespinho de gorgonzola, pérola de queijo, kibe recheado com catupiry, bauruzinho, empada de camarão, esfiha de carne, esfiha de franco com catupiry, quiche de alho poró, quiche de tomate seco, batata chips com sal e alecrim e beiju de tapioca com queijo parmesão.

E o cardápio não parou por aí. As opções ainda tinham: sanduíche de carne desfiada no mini pão francês, cachorro quente, mini x-salada, strogonoff de carne com arroz branco e batata palha, abobrinha cremosa, bobó de camarão, escondidinho de carne seca e tirinhas de filé ao molho de catupiry. As sobremesas eram: mini churros, beijinho, brigadeiro, camafeu de nozes, paçoquinha e surpresa de uva.

Por sua vez, a aniversariante usou um lindo vestido azul e rosa inspirado nos personagens Stitch e Angel.

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, Manuella - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News

