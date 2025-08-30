Cesar Tralli diz qual é o seu acordo com Ticiane Pinheiro desde que se conheceram

Cesar Tralli revela um segredo do seu casamento com Ticiane Pinheiro que eles fazem questão de manter desde o início do namoro

O apresentador Cesar Tralli, do Jornal Hoje, surpreendeu ao contar um detalhe do casamento com Ticiane Pinheiro que eles seguem desde o início do casamento. O segredo do casal é que os dois compartilham as senhas do celular.

Eles sabem a senha um do outro desde que se conheceram e isso é uma prova da confiança um no outro. "O mais legal é a nossa confiança, tanto que a nossa senha do celular é a mesma, desde o início do namoro. Caso eu precise pegar o celular dela para mandar uma mensagem e vice-versa. É um ajudando o outro o tempo todo", disse ele ao Jornal Extra, e completou: "Todo mundo atravessa fases difíceis. O fundamental é elencar o que é prioridade".

Além disso, o jornalista destacou que os dois possuem personalidades diferentes e isso faz com que um complete o outro. "Temos personalidades distintas. Sou capricorniano, metódico, encanado com as coisas. Tici, não. Brinco que veio ao mundo a passeio. Queria ser parecido com ela, mas não consigo. Acho que a gente se completa e forma um casal legal", contou.

Festa luxuosa da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

Os apresentadores Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebraram o aniversário da filha, Manuella, nesta quarta-feira, 13, com uma festa luxuosa em São Paulo. Os dois reuniram os amigos e familiares em um evento com o tema do personagem Stitch para comemorar os 6 anos da herdeira.

Manuella completou a nova idade em 12 de julho. Na data oficial, ela ganhou uma festa simples em casa. Agora, a família fez uma festa maior e com decoração caprichada.

A decoração do buffet contou com bonecos gigantes do personagem Stitch, docinhos personalizados, bolo inspirado no universo do filme Lilo & Stitch e estilo havaiano para entrar no clima da animação.

A festa de Manu Tralli teve o cardápio repleto de opções para os convidados. Para as entradas, o menu ofereceu: Brusqueta de carpaccio ao molho mostarda, alcaparra e parmessão, cestinha de filó com queijo Brie e geleia de damasco. Além disso, os convidados tiveram acesso a bolinho de bacalhau, bolinho de creme de palmito, bolinho de mandioca com carne, coxinha cremosa, crespinho de gorgonzola, pérola de queijo, kibe recheado com catupiry, bauruzinho, empada de camarão, esfiha de carne, esfiha de franco com catupiry, quiche de alho poró, quiche de tomate seco, batata chips com sal e alecrim e beiju de tapioca com queijo parmesão.

E o cardápio não parou por aí. As opções ainda tinham: sanduíche de carne desfiada no mini pão francês, cachorro quente, mini x-salada, strogonoff de carne com arroz branco e batata palha, abobrinha cremosa, bobó de camarão, escondidinho de carne seca e tirinhas de filé ao molho de catupiry. As sobremesas eram: mini churros, beijinho, brigadeiro, camafeu de nozes, paçoquinha e surpresa de uva.

Por sua vez, a aniversariante usou um lindo vestido azul e rosa inspirado nos personagens Stitch e Angel.

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, Manuella - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, Manuella - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, Manuella - Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News