Psicanalista explica atitude de Virginia Fonseca para estreia na Grande Rio: 'Rigidez ou culpa?''

Influenciadora Virginia Fonseca revelou que tem priorizado o equilíbrio em sua rotina rumo à estreia na Sapucaí.

Virgínia Fonseca (26) sabe que a coroa de rainha de bateria da Grande Rio carrega muito mais do que paetês e samba no pé. A apenas alguns meses de sua estreia na Sapucaí, a influenciadora revelou que sua preparação tem sido pautada por escolhas conscientes, que priorizam o bem-estar sem abrir mão do prazer de viver.

Em um momento de vulnerabilidade e sinceridade, a influenciadora contou que tem vivido esse processo com mais foco, mas sem abrir mão do equilíbrio e da leveza. “Hoje eu me vejo mais focada, mas ainda assim me permito ‘enfiar o pé na jaca’ de vez em quando. Claro que vou cuidar do corpo, mas vejo que a principal meta é me sentir bem, focada e fazer o possível pra retribuir todo o carinho e a confiança que a Grande Rio tem depositado em mim”, compartilhou.

A fala de Virgínia, segundo a psicanalista Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento, em entrevista à CARAS Brasil, revela algo essencial: cuidar do corpo começa com um mergulho interno. Para ela, esse tipo de transformação verdadeira acontece quando o foco sai da pressão estética e passa a valorizar o bem-estar.

“A verdadeira transformação acontece quando o foco está no bem-estar e na saúde emocional. O corpo responde quando há mais equilíbrio, menos cobrança e mais prazer no processo”, afirma a profissional, que observa que o olhar flexível adotado pela influenciadora, ao se permitir escapar da dieta de vez em quando, não deve ser visto como deslize, mas como sinal de maturidade emocional.

“Quando a motivação vai além da estética, os resultados tendem a ser mais consistentes. Sentir-se bem consigo mesma, dormir melhor, ter mais disposição... Isso tudo transforma o corpo de forma natural", diz Abrão.

Mais do que isso, a especialista destaca que a maneira leve como Virgínia conduz sua jornada de preparação mostra que ela está envolvida com prazer, e não com culpa ou sofrimento. “Isso é essencial. Quando o processo é regido por culpa ou rigidez, o estresse interfere diretamente no resultado. Mas quando há leveza, o cérebro entende aquilo como algo positivo e duradouro", fala.

Para a psicanalista, o grande diferencial é quando a mudança parte de dentro para fora. E, nesse cenário, a estética se torna apenas um reflexo de algo mais profundo. “A estética pode vir como um bônus, mas o verdadeiro ganho é emocional. Quando a pessoa se sente segura, no controle da própria rotina e em paz com suas escolhas, isso aparece no olhar, na energia, no jeito de falar. O corpo acompanha essa transformação", finaliza a especialista.