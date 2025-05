Psicanalista comenta desabafo de Rafa Brites e aponta pressão sobre mães: 'Culpa materna'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch analisa o desabafo de Rafa Brites sobre a pressão da maternidade

Na última semana, a apresentadora Rafa Brites (38) se tornou assunto ao usar as redes para falar sobre a cobrança que sente em relação à maternidade e para ser uma mãe perfeita. O desabafo mostra uma importante discussão sobre a pressão que muitas mães sentem, podendo desencadear o sentimento de culpa nessas mulheres.

A apresentadora contou que, após ouvir um comentário, em tom de brincadeira, de seu marido, Felipe Andreoli (45), dizendo que ela iria "bater perna" em uma manhã livre, se sentiu culpada, como se estivesse fugindo da sua responsabilidade como mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que a reação de Rafa Brites é bastante comum .

"O comentário que ela ouviu —mesmo que em tom de brincadeira— mostra como, na nossa cultura, ainda paira sobre as mães a ideia de que elas devem estar sempre disponíveis. Quando um pai cuida do filho, ele é elogiado. Quando uma mãe se prioriza, ela é criticada."

Leia também: Rafa Brites reflete sobre amadurecimento ao escolher não ir ao show da Lady Gaga

"Essa lógica precisa ser revista com urgência. A culpa materna é um sentimento que adoece, e ele nasce da expectativa social de perfeição. Ser uma boa mãe não significa se anular —significa estar bem para poder cuidar bem das pessoas que ela ama e de suas atribuições", completa.

Guntovitch também explica que, mesmo em casos em que o marido é presente, como é o caso do casamento dos apresentadores, as mulheres ainda podem se sentir sobrecarregadas e culpadas em diversos aspectos.

"A sobrecarga feminina está ligada a algo que chamamos de carga mental invisível. Mesmo quando os homens são 'presentes', muitas vezes não compartilham a responsabilidade emocional e organizacional do cotidiano —quem se lembra do material escolar, do lanche, da agenda médica ou da troca do uniforme?", questiona.

"É como se a mulher fosse a CEO da casa, com uma lista infinita de tarefas girando na cabeça. Isso está tão naturalizado na nossa cultura que muitas vezes nem percebemos: o homem 'ajuda', enquanto a mulher 'é responsável'. A fala da Rafa expõe algo profundo e coletivo: uma estrutura social ainda desigual, onde a mulher carrega mais peso por simplesmente ser mulher."

Leia mais em: Simplicidade! Rafa Brites revela como passa fim do ano e surpreende: 'Pé no chão'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAFA BRITES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: