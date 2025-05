Rafa Brites reflete sobre amadurecimento ao escolher não ir ao show da Lady Gaga

A apresentadora Rafa Brites comenta sobre sua decisão de não ir ao show da cantora Lady Gaga, preferindo acompanhar a apresentação do sofá de casa

A apresentadora Rafa Brites compartilhou o motivo de ter decidido não comparecer ao show da Lady Gaga, realizado no último sábado, 3, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em vez de estar presente na apresentação, ela optou por assistir de casa, do sofá, e aproveitou o momento para refletir sobre o processo de amadurecimento.

"É tão bom quando a gente amadurece. Teve o show da Lady Gaga e tempos atrás eu ia estar mal porque eu não estava lá, mas não por não viver aquilo, mas porque estava todo mundo lá. Do fundo do meu coração, assisti ao show de onde eu gostaria de ter assistido, do meu sofá. O mais legal de amadurecer é saber quem a gente é naquele momento. Neste momento foi muito gostoso assistir com a minha família do sofá. Imagino que muitas pessoas se identificaram comigo, acharam o show incrível, mas estavam muito felizes de não estar lá. Isso é amadurecer e não ir com a maré" , iniciou a esposa de Felipe Andreoli.

A apresentadora explicou que só iria aos shows de dois artistas. "Me emocionei com tudo o que aconteceu, mas do meu sofá. Hoje em dia não tenho muito esse pique para ir a um lugar com mais de dois milhões de pessoas e, por mais que eu seja muito fã dela, não é uma artista que eu me moveria... Talvez eu fizesse isso para outros artistas como Sadee Paul McCartney", revelou.

Rafa Brites reflete sobre não ter ido ao show de Lady Gaga - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Rafa Brites?

Rafa Brites, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma apresentadora de 38 anos. Casada com o jornalista Felipe Andreoli desde 2011, o casal tem dois filhos, Rocco, de 8 anos e Leon, de 3. Autora do livro Síndrome da Impostora, Rafa também passou a comandar o Power Couple Brasil na Record TV, junto com o marido.

